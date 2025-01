Policja zajmuje się sprawą nawoływania do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka RDC 08.01.2025 10:48 Stołeczna policja podjęła czynności ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji WOŚP - poinformował w środę rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Owsiak opublikował we wtorek w mediach społecznościowych post, w którym poinformował o groźbach wobec jego i Fundacji WOŚP.

Policja zajmuje się sprawą nawoływania do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka (autor: Lucyna Lewandowska/mat. fundacji WOŚP)

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że policja podjęła czynności ws. nawoływania do nienawiści wobec Owsiaka.

Owsiak opublikował we wtorek w mediach społecznościowych post, w którym poinformował o groźbach wobec jego i Fundacji WOŚP. Owsiak opisał jeden z telefonów na numer Biura Prasowego Fundacji. Osoba, która dzwoniła najpierw zapytała się o to, czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden". Prezes WOŚP napisał, że to kolejna w ostatnich dniach groźba wobec WOŚP.

"Policjanci z Komendy Stołecznej Policji podjęli czynności w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji WOŚP za pośrednictwem Internetu na kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych. Nie ma i nigdy nie będzie tolerancji na szerzenie nienawiści" - napisał w środę na platformie X rzecznik MSWiA.

Policjanci z @Policja_KSP podjęli czynności w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji WOŚP za pośrednictwem Internetu na kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych. Nie ma i nigdy… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) January 8, 2025

Owsiak w swoim wpisie podał, że groźby są "bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby".

