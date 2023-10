Odwołane pielgrzymki do Ziemi Świętej. „Sytuacja jest bardzo trudna” Cyryl Skiba 12.10.2023 15:17 Sytuacja dla rynku turystycznego jest bardzo trudna — mówi jeden z organizatorów pielgrzymek do Ziemi Świętej. Z powodu wojny konieczne jest odwoływanie wycieczek organizowanych między innymi z Lotniska Chopina.

Z powodu wojny konieczne jest odwoływanie wycieczek organizowanych do Ziemi Świętej (autor: zdjęcie ilustracyjne/pexels)

Jak mówi Ksiądz Łukasz Wiśniewski z Marianum Travel, musiał odwołać na ten moment dwie pielgrzymki.

— Sytuacja w Ziemi Świętej jest bardzo trudna. Wiemy, że jeszcze zostało tam kilka grup, wiemy, że inne biura miały dużo trudniejsze sytuacje i musiały ewakuować pielgrzymów. My mieliśmy o tyle szczęście w całym nieszczęściu, że grupa nie zdążyła wylecieć — tłumaczy ks. Wiśniewski.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Od dzisiaj Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął dzisiaj przyjmowanie wniosków o zwrot pieniędzy wpłaconych na wycieczki do Izraela, które zostały odwołane z powodu działań wojennych. Ksiądz Wiśniewski na razie nie planuje skorzystać ze wsparcia.

— W porozumieniu z naszymi kontrahentami, także staramy się dbać o naszych klientów, i zwrócimy im te pieniądze, ponieważ nasi klienci i kontrahenci w Ziemi Świętej także nam te pieniądze zwrócą za niewykorzystane wyjazdy. My będziemy po prostu starali się z własnych środków oddać, to co klienci nam płacili — wyjaśnia ks. Wiśniewski.

Zarówno podróżni, jak i organizatorzy wycieczek mogą składać wnioski do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego od dziś „nie później jednak niż przed upływem 14 dni od odstąpienia od umowy przez podróżnego lub rozwiązania umowy przez organizatora turystyki”.

Specjalny fundusz został uruchomiony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Finansów.

