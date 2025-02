„Giełda poszybowała”. Politycy w RDC o zapowiedziach D. Tuska Joanna Tarkowska-Klinke 10.02.2025 19:42 Warszawska giełda reaguje wzrostami na gospodarcze zapowiedzi premiera. Te inwestycje to będzie takie koło zamachowe polskiej gospodarki - mówiła w Polskim Radiu RDC Katarzyna Piekarska z PO. To komentarz na temat programu „Polska. Rok przełomu”, którego założenia zaprezentował premier Donald Tusk. Na temat zapowiadanych rekordowych inwestycji dyskutowali politycy w audycji „Debata RDC” Adama Abramiuka.

Donald Tusk zaprezentował dzisiaj założenia programu „Polska. Rok przełomu”. Mówił, że inwestycje w tym roku w Polsce będą miały wartość ponad 650 miliardów złotych.

Na ten temat dyskutowali na naszej antenie politycy w „Debacie RDC”.

Pozytywną reakcje giełdy na te słowa podkreślała Katarzyna Piekarska z PO.

- Giełda poszybowała, premier dał czadu, mówiąc takim młodzieżowym językiem, ponieważ już w trakcie przemówienia pana premiera Donalda Tuska indeksy poszły w górę. Te inwestycje to będzie takie koło zamachowe polskiej gospodarki - mówiła.





Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050 wskazał, że zwrot w kierunku rozwoju jest tym właściwym.

- Chodzi o to, żeby to nie była tylko Warszawa i wielkie miasta, gdzie jeździ się szybką koleją, ale ona po drodze nigdzie nie staje. To chodzi też o te mniejsze ośrodki po to, żeby w ramach tego rozwoju nikt nie był dyskryminowany czy też nikt nie był uprzywilejowany - tłumaczył.



Plany nie do zrealizowania?

- Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, czy wystarczy sił na przerobienie tych środków, ale ja mam tu na myśli samorządy. Czy samorządom wystarczy na wkład własny, jeśli chodzi o te inwestycje bardzo istotne? - pytał Leszek Przybytniak z PSL-u.



Zapowiedzi premiera krytykował Mateusz Kurzejewski z PiS-u.

- Donald Tusk zagrał taką swoją sprawdzoną już kartą, czyli działa według takiego schematu. Obiecać, poczekać rok i nie realizować tego i za rok znowu obiecać. No i myśli, że to się tak będzie kręciło, że ludzie nie będą pamiętali tych pierwszych obietnic. No otóż będą pamiętali. No już wystarczy tego cyrku, naprawdę. No było 100 konkretów, z których nic nie wyszło, teraz jest 0 konkretów - mówił.



Michał Połuboczek z Konfederacji zapowiadał poparcie niektórych planów przedstawionych przez premiera.

- Pan minister Domański wyraźnie powiedział, że być może w miarę szybko przyjdzie coś takiego, że podniesienie kwoty maksymalnej, jeżeli chodzi o nierejestrację do VAT-u z 200 do 240 tys. No to ja czekam szybko na taki projekt ustawy, my go szybko jako Konfederacja poprzemy - deklarował.

Premier zapowiedział w poniedziałek rekordowe inwestycje. Donald Tusk przekazał, że dzięki temu Polska będzie mogła przegonić, a nie tylko doganiać bogatsze kraje. Szef rządu, prezentując założenia programu „Polska. Rok przełomu”, podkreślił, że aby tak się stało, trzeba inwestować i tak będzie w tym roku.

Tusk dodał, że inwestycje będą głównie w sektorze zbrojeniowym, logistyce, sektorach smart gospodarki i infrastruktury.

– W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych i jesteśmy przekonani w rządzie, że to jest ostrożny szacunek. Dzisiaj właściwie mógłbym (...) powiedzieć, że będzie bliżej 700 mld niż 650. To jest kwota rekordowa, takiej nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki – powiedział szef rządu.

Wskazał, że pierwszy warunek osiągnięcia takiego poziomu inwestycji został już spełniony. – Nie był to łatwy proces, mówię o odblokowaniu tych ponad 50 mld euro z tytułu KPO – podkreślił.

– Bezpieczeństwo, energia, sprawna logistyka, inteligentna gospodarka i infrastruktura — to wszystko wymaga uwolnienia energii, nie tylko tej, która płynie z elektrowni, ale mówimy też o energii ukrytej w ludziach – podkreślił.

Polska kolej – ile pieniędzy?

Premier podał, że inwestycje w polską kolej do roku 2032 sięgną 180 mld zł.

– Do roku 2032, w siedem lat (...) zainwestujemy w polską kolej 180 mld zł. Łapię się za głowę, bo to naprawdę robi wrażenie i to nie jest inwestycja odłożona w czasie. Te inwestycje już się zaczęły, trwają – powiedział szef rządu na konferencji odbywającej się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

Jak stwierdził premier, inwestycje w kolej umożliwią budowę pierwszej elektrowni jądrowej i pozwolą na obsługę przeładunków w polskich portach morskich.

Tusk zapowiedział również inwestycje w infrastrukturę drogową.

Wcześniej spółka CPK informowała, że w ramach budowy nowego lotniska na inwestycje kolejowe zostanie przeznaczone 76,8 mld zł.

Inwestycje Google'a i Microsoftu w Polsce

Premier Donald Tusk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował, że szefowie Microsoftu i Google'a będą za kilka dni w Polsce. – Będziemy dopinali ich plany inwestycyjne – powiedział premier.

– Jesteśmy mocno zaawansowani, jeśli chodzi o rozmowy z największymi gigantami technologicznymi. Mam za sobą rozmowy z liderami Google'a, Amazona, IBM i Microsoftu – powiedział premier Donald Tusk w poniedziałek na konferencji "Polska. Rok przełomu", na której przedstawia plan gospodarczy na najbliższe lata.

– Szefowie Microsoftu i Google'a będą moimi gośćmi w Polsce za kilka dni i będziemy dopinali ich plany inwestycyjne – dodał.

Premier podkreślił, że szefowa Google'a przekazała mu, iż Polska jest „w centrum zainteresowania” firmy i jest to „najlepsze miejsce do inwestowania w Europie”. – Google chce się zaangażować w działania, które uczynią nasze sieci energetyczne inteligentnymi – wskazał Tusk.

Zaznaczył, że inwestycje w Polsce w 2025 r. wyniosą ponad 650 mld zł i „jest to ostrożny szacunek”. Przekazał także, że do 2030 r. rząd planuje potroić przeładunki w polskich portach, a do 2032 r. zainwestuje w polską kolej 180 mld zł.

Tańsza energia w Polsce

– Energii musimy mieć w Polsce więcej i ta energia musi być tańsza - powiedział w poniedziałek w Warszawie premier Donald Tusk. Podkreślił, że „polskie inwestycje będą rekordowe” i dotyczą nie tylko inwestycji wiatrowych.

– Potrzebujemy bezpieczeństwa, potrzebujemy wiary we własny siły i możliwości, potrzebujemy też energii, w podwójnym tego słowa znaczeniu – powiedział premier podczas konferencji „Polska. Rok przełomu”.

Dodał, że przygotowana przez rząd strategia inwestycyjna musi rozwiązywać problemy związane z energią.

– Energii musimy mieć w Polsce więcej i ta energia musi być tańsza – stwierdził Tusk. Zapowiedział, że rząd musi podjąć „bardzo konkretne decyzje dotyczące stabilnych, gwarantowanych dostaw energii dla tych wszystkich, którzy chcą w Polsce inwestować”.

Podkreślił, że „polskie inwestycje będą rekordowe” i dotyczą nie tylko inwestycji wiatrowych. Wspomniał w tym kontekście o inwestycjach w farmy wiatrowe na Bałtyku. – To jest początek, ale my musimy (...) równoważyć i stabilizować dostawy prądu innymi niż OZE źródłami energii – zaznaczył szef rządu.

Premier przypomniał o budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Poinformował, że rząd jest także „po decyzji” w sprawie wskazania potencjalnej lokalizacji na drugą elektrownię jądrową. Jak zaznaczył, „będzie to wymagało oczywiście zaangażowania prywatnego kapitału, bo nie wszystko z publicznych pieniędzy jesteśmy gotowi finansować”.

