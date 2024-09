Szef MON w rocznicę wybuchu II wojny światowej: pamięć i tożsamość jest w nas RDC 01.09.2024 17:49 Pamięć i tożsamość są w nas, idziemy do przodu z optymizmem, ale też z przestrogą. Pamiętamy rachunek krzywd, który nie został uregulowany – powiedział w Krakowie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (autor: Łukasz Gągulski/PAP)

W niedzielę minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w modlitwie i Apelu Pamięci na cmentarzu Rakowickim, przy pomniku Żołnierzy Września i Armii „Kraków”.

Szef MON akcentował, że 1 września na Westerplatte, w Wieluniu i w innych miejscach w Polsce, co roku upamiętniana jest rocznica wybuchu II wojny światowej, „gdy w bestialski sposób, o świcie zostaliśmy zaatakowani przez naszego sąsiada, przez Niemcy”.

– Atak z zachodu, a za chwilę ze strony Związku Radzieckiego – to wszystko jest w nas, to nie jest coś, co przeminęło, to nie jest coś, o czym można zapomnieć, o tym nigdy nie wolno zapomnieć – wskazał Kosiniak-Kamysz.

W swoim przemówieniu podkreślił, że „patriotyzm jest naszym obowiązkiem i naszym wielkim przywilejem”. – Od nas zależy, czy będziemy z tego korzystać w umiejętny sposób, żeby błędów minionych pokoleń nie powtórzyć – powiedział.

Wicepremier zaznaczył, że „to nie jest tylko pamięć o historii, ale też przestroga na przyszłość”.

Wspólnota narodowa a kwestia bezpieczeństwa

– Zmieniamy armię, dokonujemy największych zakupów, mamy dziś największy budżet w NATO. Ale bez wspólnoty narodowej to nie wystarczy – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że „pamięć i tożsamość jest w nas” i idziemy do przodu z optymizmem, ale też z przestrogą minionych lat. – Pamiętamy rachunek krzywd, który nie został uregulowany i wciąż żyje wielu tych, którzy sami doświadczyli okrucieństwa wojny. W każdej polskiej rodzinie są spadkobiercy tych, którzy wtedy zginęli – powiedział minister.

Wspomniał także o kapralu Wojska Polskiego Piotrze Konieczce, który – jak mówił – był pierwszą ofiarą II wojny światowej. – To żołnierz, który bronił strażnicy granicznej niedaleko Piły. O 1:40 został zastrzelony przez niemieckiego najeźdźcę, wcześniej niż rozpoczął się atak na Westerplatte, czy bombardowanie Wielunia – wskazał szef MON.

Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by go upamiętnić i dokonać jego godnego pochówku.

Piotr Konieczka zginął 1 września 1939 roku około godziny 1.40. Był żołnierzem rezerwy, służył w plutonie wzmocnienia placówki Straży Granicznej w Jeziorkach, Komisariat SG Kaczory. O godny pochówek bohatera od lat zabiega m.in. ks. Jerzy Ptach, były proboszcz parafii w Śmiłowie. Wnuczka Konieczki Urszula Tomczak także liczy na to, że uda się doprowadzić do zorganizowania pogrzebu jej dziadka.

– Wiemy, że Niemcy pozwolili zakopać jego ciało, ale bez pogrzebu, bez trumny, w tym płaszczu żołnierskim. Czy jeszcze jest szansa na to, żeby dziadek miał prawdziwy pogrzeb? To by było piękne. Całą rodziną czekamy na to, że tak się stanie – mówiła Urszula Tomczak w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej i śmierci jej dziadka.

Zobowiązanie o pamiętaniu

Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał zaznaczył podczas krakowskich uroczystości na cmentarzu Rakowickim, że w rocznicę wybuchu II wojny światowej zobowiązani jesteśmy przypominać o prawdach podstawowych, a więc o tym, że 1 września to jest środkowa data z triady niezwykle ważnych dat, które wiążą się z wybuchem II wojny światowej.

„Pamiętać musimy o tym, że praprzyczyną 1 września był pakt Ribbentrop–Mołotow z 23 sierpnia, pamiętać musimy o tym, że do wybuchu II wojny światowej doprowadził nie tylko totalitaryzm niemiecki, ale także totalitaryzm sowiecki i agresja 17 września była jedynie dopełnieniem tego, co Niemcy zrobili września pierwszego i dopełnieniem zapisów paktu Ribbentrop–Mołotow, w którym Hitler i Stalin podzielili strefy wpływów w Europie” – przypomniał dyrektor IPN.

Krakowskie obchody 85 rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się mszą św. w katedrze na Wawelu, po której jej uczestnicy udali się przed pomnik Żołnierzy Września i Armii „Kraków” na cmentarzu Rakowickim. Tam z udziałem kampanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego złożono hołd ofiarom niemieckiej agresji na Polskę.

Uroczystości zakończył apel pamięci, salwa honorowa i odśpiewanie pieśni patriotycznym. Przed pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze. Obchody zorganizował krakowski oddział IPN i Małopolski Urząd Wojewódzki.

