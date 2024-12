M. Czernik z Grand Press za dziennikarstwo regionalne. „Życie toczy się również lokalnie” RDC 11.12.2024 10:36 Maciej Czerniak z „Gazety Pomorskiej” nagrodzony pierwszą w historii Nagrodą Grand Press za Dziennikarstwo lokalne i regionalne. Dziennikarz doceniony został za cykl „Klamki”, opowiadający o historii śmierci trzech pacjentów ośrodka terapii „Borowik” w Jerzmionkach. - Do szerszej opinii przebijają się materiały dziennikarskie dotyczące spraw centralnych; tego, co się dzieje na tak zwanym świeczniku. Natomiast życie toczy się również lokalnie w regionach, w powiatach, w gminach, również tych niedużych - powiedział podczas gali w Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Maciej Czerniak z pierwszą w historii Nagrodą Grand Press za Dziennikarstwo lokalne i regionalne (autor: Gala Grand Press 2024/kadr z nagrania na YT)

Pierwsza w historii Nagroda Grand Press za Dziennikarstwo lokalne i regionalne przyznana. Otrzymał ją Maciej Czerniak z „Gazety Pomorskiej” za cykl „Klamki”, opowiadający o historii śmierci trzech pacjentów ośrodka terapii „Borowik” w Jerzmionkach.

- Do szerszej opinii przebijają się materiały dziennikarskie dotyczące spraw centralnych; tego, co się dzieje na tak zwanym świeczniku. Natomiast życie toczy się również lokalnie w regionach, w powiatach, w gminach, również tych niedużych - powiedział podczas gali w Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Organizatorem XXVIII edycji konkursu była Fundacja Grand Press. Składa się on z dwóch zasadniczych części: rywalizacji w kategoriach tematycznych Grand Press i konkursu na Dziennikarza Roku. Jury przyznaje nagrody za najlepsze materiały dziennikarskie, a kolegia redakcyjne wybierają Dziennikarza Roku 2024.

Dziennikarz Roku 2024

Dziennikarzem Roku 2024 został wybrany Andrzej Andrysiak. Jak podkreśliła prezeska Fundacji Grand Press Weronika Mirowska, Andrzej Andrysiak został doceniony za "umiejętność narażania się każdej władzy, za wszystkie opublikowane w roku 2024 teksty dowodzące, że poza Warszawą są nie tylko atrakcyjne tematy, ale i dziennikarze, którzy je podejmują publikując wiarygodne informacje dotyczące trudnych i ważnych spraw".

"Od lat udowadnia, że dziennikarstwo śledcze to sól dziennikarskiej pracy. Jego książka +Lokalsi. Nieoficjalna historia pewnego samorządu+ to lektura obowiązkowa dla dziennikarzy i polityków. Do tego jest prezesem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, które od lat zabiega o właściwe miejsce lokalnych, niezależnych mediów w polskim krajobrazie medialnym" - dodała.

W finałowej piątce najlepszych znaleźli się również: Renata Kim ("Newsweek Polska"), Justyna Dobrosz-Oracz (TVP), Andrzej Poczobut ("Gazeta Wyborcza") i Patryk Słowik (Wirtualna Polska).

Laureaci nagrody Grand Press

Podczas uroczystości wręczono również nagrody Grand Press za najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne.

W kategorii News zwyciężył Wojciech Czuchnowski ("Gazeta Wyborcza") za materiał "Tajny list Kaczyńskiego".

Nagrodę w kategorii Dziennikarstwo śledcze otrzymała Renata Kim ("Newsweek Polska") za cykl tekstów o Collegium Humanum.

W kategorii Publicystyka wyróżniono Małgorzatę Tomczak ("Gazeta Wyborcza", Magazyn "Wolna Sobota") za materiał "Szara granica".

Za Reportaż prasowy/internetowy nagrodzono Tatianę Kolesnychenko i Macieja Stanika (Wirtualna Polska), autorów materiału "Pamiętaj: robaków rozgryzać nie wolno".

Nagrodę w kategorii Reportaż i dokument audio odebrała Dominika Dębska (Polskie Radio Białystok) za cykl "Na pograniczu wytrzymałości".

Tomasz Patora i Joanna Pęcherska-Fiałek ("Uwaga!" TVN) za cykl "W Żurominie rządzi Duch" zostali uhonorowani w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo.

Nagrodę w kategorii Wywiad przyznano Donacie Subbotko ("Gazeta Wyborcza", Magazyn "Wolna Sobota") za materiał "+Zabić Urzędnika+ – wywiad z Wojciechem Kwaśniakiem".

W kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa nagrodę otrzymała Natalia Szewczak (Business Insider Polska) za materiał "Państwo dało moim dzieciom 400 tys. zł. Wolałbyś ich nie dostać".

Nagrodą Grand Press Digital and Technology honorującą "dziennikarki/dziennikarzy wykazujących szczególną fachowość i kompetencje podczas przygotowywania rzetelnych materiałów dziennikarskich o środowisku cyfrowym i technologicznym" uhonorowano Niebezpiecznik.pl nominowany za "wierność misji zwiększania bezpieczeństwa osób, firm i kraju wobec zagrożeń cybernetycznych".

Grand Press Economy dla "dziennikarza wyróżniającego się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych oraz wysoką jakością publikowanych materiałów” otrzymał Łukasz Kijek (Money.pl) nominowany za "wnikliwe rozmowy o gospodarce i pieniądzach oraz za zwiększenie znaczenia dziennikarstwa gospodarczego i promowanie go wśród odbiorców spoza świata ekonomii".

Nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego, którą wyróżniani są dziennikarze sportowi "mający doskonały warsztat dziennikarski, prezentujący elegancję w posługiwaniu się językiem polskim oraz wyróżniający się wysoką kulturą zawodową i osobistą" wręczono Markowi Rudzińskiemu (Eurosport) nominowanemu za "znakomite komentowanie wielu dyscyplin sportu, bezbłędną polszczyznę, kulturę słowa, warsztat i wiedzę, a także za komentatorskie wyczucie polegające na umiejętności grania ciszą i obrazem transmisji".

Nagrodę za Książkę Reporterską Roku otrzymała "Kocia muzyka. Chóralna historia pogromu krakowskiego" tom I Joanny Tokarskiej-Bakir (Wydawnictwo Czarna Owca).

Nagrodę Czytelników za Książkę Reporterską Roku przyznano Anecie Prymace-Oniszk za książkę "Kamienie musiały polecieć. Wymazywana przeszłość Podlasia" (Wydawnictwo Czarne).

W jury Grand Press 2024 zasiadali: Andrzej Andrysiak („Gazeta Radomszczańska”, SGL), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Paweł Kapusta (Wirtualna Polska), Maciej Kozielski (Presserwis), David McQuaid (korespondent amerykański w Polsce), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN 24), Ewa Szadkowska ("Rzeczpospolita"), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak ("Przegląd"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") i Jacek Żakowski ("Polityka", Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).

Czytaj też: Mieszkańcy powiatu płockiego zaniepokojeni budową drogi S10. Ruszyły konsultacje