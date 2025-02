Kiedy pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce? Senator Piotr Masłowski podał datę Joanna Tarkowska-Klinke 13.02.2025 16:55 Za 10 lat w Polsce może być gotowa elektrownia jądrowa – o takim terminie mówił w Poranku RDC senator Polski 2050 Piotr Masłowski. – Do tego czasu najlepszym rozwiązaniem na chwilę obecną wydają się elektrownie gazowe, które się da w miarę szybko wybudować i które w miarę szybko się zwracają – dodał.

Piotr Masłowski (autor: RDC)

Do 2035 roku w Polsce może zacząć działać elektrownia jądrowa – wskazał w Polskim Radiu RDC Piotr Masłowski z Polski 2025.

Polskie Elektrownie Jądrowe mają ją wybudować w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo na Pomorzu. Pierwsze prace już ruszyły.

– Ta inwestycja zaczyna się rozwijać. Myślę, że w 2035 roku będzie działała. Do tego czasu najlepszym rozwiązaniem na chwilę obecną wydają się elektrownie gazowe, które się da w miarę szybko wybudować i które w miarę szybko się zwracają – powiedział Masłowski.

Senator dodał, że z tego powodu bardzo korzystne było uruchomienie gazociągu Baltic Pipe, który łączy Polskę, Norwegię i Danię. Negatywnie ocenił natomiast sprowadzanie do Polski gazu skroplonego z USA.

– Wbrew temu, co się wydaje, to wcale nie są takie dobre informacje, bo my znowu będziemy się uzależniać. Uzależnienie się od Stanów Zjednoczonych też jest jakimś rodzajem uzależnienia. Myśmy powinni jednak myśleć o Europie jako o całości i o budowaniu naszego własnego interesu. Powinniśmy budować własną niezależność energetyczną – podkreślił.

Od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska dywersyfikuje źródła energii. Na to właśnie składa się import gazu z USA czy plany budowy elektrowni jądrowych.

W poniedziałek premier Donald Tusk poinformował, że rząd jest już po decyzji, by umożliwić wskazanie drugiej potencjalnej lokalizacji pod drugą elektrownię atomową.

