Dziś początek kalendarzowej wiosny. IMGW: z dnia na dzień coraz cieplej, ale możliwe jeszcze przymrozki RDC 21.03.2023 06:48 Dziś przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Wiosenna ma być także pogoda. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski zapowiada, że dziś temperatura maksymalna przekroczy 10 stopni Celsjusza, choć miejscami może także przelotnie popadać.

Wiona (autor: ZOM Warszawa)

- Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 stopni w Polsce północnej i północno-wschodniej, przez 10-11 w centrum, do 12 stopni na południowym zachodzie. Przelotne opady deszczu pojawią się w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, ale nie będą one intensywne - mówi Grzegorz Walijewski.

Z każdym dniem ma być coraz cieplej, w drugiej połowie tygodnia na południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć do 18 stopni. Grzegorz Walijewski zaznaczył, że jeszcze nie należy pozbywać się zimowej odzieży.

Możliwe jeszcze przymrozki

- Według wstępnych prognoz w przyszłym tygodniu do Polski dotrze chłodne powietrze, i to na tyle chłodne, że wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie zdecydowanie niższa, rzadko gdzie przekroczy 10 stopni, a w nocy pojawią się wartości ujemne - mówił Grzegorz Walijewski. To oznacza, że IMGW będzie ostrzegał przed przymrozkami.

W wielu regionach, zwłaszcza na południu Polski, rośliny rozpoczęły już wegetację. Meteorolodzy radzą, aby na czas przymrozków zakryć je specjalną folią albo tekturą.

