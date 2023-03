Zmiotki poszły w ruch, czyli wiosenne porządki na ulicach Warszawy RDC 20.03.2023 16:33 Wiosna pojawiła się kilka dni wcześniej niż w kalendarzu, a na stołecznych ulicach widać już zamiatarki i zmywarki. Zarząd Oczyszczania Miasta rozpoczyna sprzątanie po zimie.

Wiosenne porządki w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Dzięki sprzyjającym temperaturom Zarząd Oczyszczania Miasta rozpoczyna sprzątanie ulic po okresie zimowym. W ostatnich miesiącach regularne porządki na drogach były zawieszone, ponieważ do prac stosowana jest woda. Użycie jej przy ujemnych temperaturach doprowadziłoby do niebezpiecznej gołoledzi.

Na ulice, którymi kursują autobusy, czyli 1600 km dróg, wyjeżdżają zamiatarki i zmywarki. Sprzątną zalegający piasek i inne zanieczyszczenia. Prace prowadzone są na mokro, co ogranicza wzbijanie pyłów i korzystnie wpływa na jakość powietrza. Po kursie zamiatarek do pracy przystępują zmywarki, które dokładnie myją nawierzchnię.

Czysto dla bezpieczeństwa

Usunięcie z jezdni zanieczyszczeń, które nagromadziły się przez zimę, jest istotne dla estetyki miasta, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa kierowców. Aby jak najdokładniej oczyścić powierzchnie, zamiatarki i zmywarki na każdej ulicy pracują kilka razy.

Pozimowe czyszczenie ulic potrwa mniej więcej do Świąt Wielkanocnych, następnie jezdnie będą regularnie myte i zamiatane aż do jesieni. Zarząd Oczyszczania Miasta przeprowadził już wiosenne porządki na ścieżkach rowerowych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także na terenach dla pieszych o powierzchni 3,5 mln m kw. Sprzątaniem po zimie objętych jest także 12 ha terenów zieleni na ponad 60 pętlach komunikacji miejskiej.

W zimowej gotowości

Choć Zarząd Oczyszczania Miasta prowadzi już wiosenne porządki, to jeszcze nie odwołuje zimy. Ponad 300 pługów i posypywarek pozostaje w całodobowej gotowości do działań, jeśli do stolicy powróci śnieg czy gołoledź. Przykład z poprzedniego roku pokazuje, że pogoda potrafi zaskoczyć. 1 kwietnia 2022 r. w Warszawie wystąpiły długotrwałe i intensywne opady śniegu. Konieczne było ogłoszenie akcji odśnieżania ulic i terenów dla pieszych.

