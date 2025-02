Premier Donald Tusk: Dodatki mieszkaniowe dla policjantów takie same jak dla żołnierzy RDC 04.02.2025 14:17 Policjanci i strażacy otrzymają dodatek mieszkaniowy taki, jaki otrzymują żołnierze. Jak poinformował premier Donald Tusk dodatek ten wyniesie maksymalnie 1800 złotych. Będzie wypłacany od 1 lipca.

Premier Donald Tusk: Dodatki mieszkaniowe dla policjantów takie same jak dla żołnierzy (autor: Kancelaria Premiera)

1 lipca wejdzie w życie comiesięczny dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych - policji, straży pożarnej i straży granicznej - w wysokości od 900 do 1800 zł, w zależności od miejsca służby - zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk.

Szef rządu podczas wspólnej konferencji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem w Komendzie Głównej Policji powiedział we wtorek, że przyznanie dodatku mieszkaniowego służbom mundurowym zrówna pod tym względem status funkcjonariuszy ze statusem żołnierzy zawodowych.

Obecnie w MSWiA istnieje system drobnych dodatków. Zostanie on zastąpiony świadczeniem mieszkaniowym wypłacanym funkcjonariuszom comiesięcznie na wzór rozwiązań obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP.

Szef rządu poinformował, że będzie on wynosił - w zależności od miejsca służby - od 900 do 1800 złotych i nie będzie opodatkowany.

Pierwsze świadczenia w lipcu

Jak ocenił premier, świadczenie, którego wprowadzenie konsultowane było z policjantami i związkami zawodowymi - może w zasadniczy sposób poprawić sytuację materialną funkcjonariuszy.

- Bardzo zależało nam na tym, żeby było więcej zainteresowanych przystąpieniem do służby (w policji - red.) niż tych, którzy odchodzą z różnych względów - powiedział szef rządu. Dodał, że obecnie udało się osiągnąć "satysfakcjonujący" bilans przejść i odejść. - Aby ten pozytywny trend był stały, potrzebne były takie decyzje, jak ta dzisiejsza - zaznaczył.

Szef MSWiA zapowiedział, że projekt w sprawie dodatku zostanie szybko złożony. - Szybko bierzemy się do pracy, żeby te rozwiązania wdrożyć i w lipcu wypłacić funkcjonariuszom pierwsze świadczenia mieszkaniowe - powiedział Siemoniak.

Premier zapowiedział, że będzie kontynuowany wielki program modernizacji policji. Przekazał, że jeszcze we wtorek będzie rozmawiać z ministrem finansów o zapewnieniu w przyszłorocznym budżecie kolejnego wielomiliardowego programu, ponieważ aktualny kończy się w tym roku.

Jak zaznaczył, "nowe zagrożenia wymagają nowych narzędzi do walki z nimi". - Nie muszę nikogo przekonywać, że będzie to wymagało większych nakładów, trochę innego typu szkolenia, kosztownych narzędzi; ale także mówimy o tej bardzo przyziemnej, ale także ważnej z punktu widzenia policjanta - tak na co dzień - modernizacji komisariatów - zauważył Tusk.

Mówiąc o pracy służb mundurowych, szef rządu podkreślił, że "osoby ratujące życie i niosące pomoc – będące na służbie 24 godziny na dobę, które są zawsze gotowe do działania – muszą być bezdyskusyjnie szanowane przez wszystkich".

W styczniowej rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Czesław Mroczek poinformował, że "świadczenia mieszkaniowe będą uzależnione od kosztów lokali mieszkalnych".

