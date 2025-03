Debata Kobiet już dziś w Polskim Radiu RDC [PROGRAM] RDC 08.03.2025 07:39 W Polskim Radiu RDC dziś stawiamy na kobiety. Zapraszamy na Debatę Kobiet pt. „Za kwiatka podziękuję. Poproszę prawo” – będziemy rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi postawione są panie we współczesnym świecie. Została ona podzielona na trzy panele – ekonomia, bezpieczeństwo i zmiany prawa – które poprowadzą założycielka Forbes Women Polska Aleksandra Karasińska oraz nasze dziennikarki Nula Stankiewicz i Agnieszka Gozdyra. W debacie wezmą udział m.in. wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska, Olga Zabolewicz - główna specjalistka ds. legislacji NASK czy Dagmara Adamiak - prawniczka, prezeska Fundacji RÓWNiE. — To wyjątkowa debata — zapowiada szefowa Polskiego Radia RDC Emilia Benedykcińska. Zaczynamy o 10:00.

Debata Kobiet - zamiast kwiatka. Dziś Dzień Kobiet i wyjątkowe wydarzenie w Polskim Radiu RDC. To trzy panele dyskusyjne, poświęcone kobietom. Wezmą w nich udział ekspertki ze świata biznesu, nauki czy polityki.

Jeden z paneli poprowadzi Aleksandra Karasińska, założycielka Forbes Women Polska.

- Jestem dziennikarką zajmującą się ekonomią z perspektywy kobiet i będę miała zaszczyt poprowadzić debatę właśnie na temat bezpieczeństwa ekonomicznego, finansowego Polek - mówi Karasińska.





Drugi panel poprowadzi nasza dziennikarka Nula Stankiewicz.

- Poprowadzę bardzo ważną debatę o przemocy. Z moimi gośćmi porozmawiamy o tym, co może wpłynąć na jej zmniejszenie. Możemy się różnić światopoglądowo, możemy mieć skrajne gusty, ale jestem pewna, że bezpieczeństwo jest kluczowe dla nas wszystkich. Dlatego serdecznie Was zapraszam do uczestnictwa w tym wydarzeniu - mówi Stankiewicz.



Ostatni panel będzie dotyczył realnych zmian w prawie - poprowadzi go Agnieszka Gozdyra.

- Liczę na bardzo ciekawe wnioski dotyczące tego, jak zmienić polskie prawo. Tak, żeby rzeczywistość stała się bardziej sprawiedliwa, żeby bardziej odzwierciedlała strukturę społeczną - mówi prowadząca „Bez ogródek”.





Naszą debatę otworzy Aldona Machnowska-Góra – wiceprezydentka Warszawy.

Słowo wstępne wygłosi prof. Małgorzata Fuszara – prawniczka i socjolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa. Inicjatorka ustawy o parytetach, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania w latach 2014–2015.

Razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoją kobiety we współczesnym świecie.

— „Za kwiatka podziękuję. Poproszę prawo” to wyjątkowa debata, w której udział wezmą wyłącznie kobiety i będą to kobiety niezwykłe! Konferencja będzie podzielona na trzy panele: o bezpieczeństwie ekonomicznym kobiet, naszym bezpieczeństwie fizycznym oraz panel podsumowujący z czołowymi polskimi polityczkami, które odpowiedzą na pytanie co zrobić, aby stale i konsekwentnie ulepszać codzienne życie polskich kobiet — zapowiada szefowa Polskiego Radia RDC Emilia Benedykcińska.

Pierwszy panel poświęcony będzie bezpieczeństwu ekonomicznemu – jak zapewnić równe prawa i szanse, jak walczyć z luką płacową, czym jest dyskryminacja płciowa w pracy i jak przebić szklany sufit.

W drugim panelu będzie o bezpieczeństwie kobiet – a przemoc może mieć wiele twarzy: fizyczną, seksualną czy psychiczną. Przemoc, jakiej doznają kobiety, ma ogromny wpływ na możliwość realizacji przez nie innych praw i aspiracji życiowych.

W ostatnim panelu skoncentrujemy się na realnych zmianach prawa. Ubiegły rok wprowadził nowe regulacje, które mają poprawić ich sytuację. Zmieniono m.in. definicję gwałtu. Parlament Europejski przyjął także pierwsze w historii przepisy Unii dotyczące zwalczania przemocy wobec kobiet.

Pierwszy panel poprowadzi założycielka Forbes Women Polska Aleksandra Karasińska. Kolejne dwa poprowadzą nasze dziennikarki Nula Stankiewicz oraz Agnieszka Gozdyra.

Wśród zaproszonych gości będą kobiety świata polityki, aktywistki organizacji pozarządowych czy badaczki świata kobiet.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DEBATY KOBIET

Panel 1. Bezpieczeństwo ekonomiczne kobiet. Prowadzi: Aleksandra Karasińska

Goście:

Henryka Bochniarz - założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, wiceprezydent BusinessEurope, największej organizacji pracodawców w UE,

Milena Olszewska-Miszuris - prezes zarządu WM Advisory. Kieruje butikową spółką doradczą, wspierającą przedsiębiorstwa w zakresie budowania wartości, raportowania oraz relacji inwestorskich,

Karolina Andrian - prezeska Fundacji Share the Care,

prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak - prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

Ekspertki w tym panelu odpowiedzą m.in. na pytania o tym, jak walczyć z luką płacową w Polsce, czy dyskryminacja kobiet w pracy jest powszechna oraz czym jest niepłatna praca kobiet.

Panel 2. Bezpieczeństwo kobiet. Prowadzi: Nula Stankiewicz

Goście:

Patrycja Wonatowska – psycholożka, seksuolożka, edukatorka seksualna terapeutka w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, fundacja sexed.pl,

Dagmara Adamiak - prawniczka, prezeska Fundacji RÓWNiE, inicjatorka Kampanii Prawdy,

dr Katarzyna Bąkowicz - wykładowczyni na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwerystetu SWPS, współtwórczyni Central European Digital Media Observatory, autorka publikacji na temat dezinformacji,

Olga Zabolewicz - główna specjalistka ds. legislacji NASK, liderka sekcji „AI a regulacje prawne” przy Ministrze Cyfryzacji. Dyplomowany legislator, od lat zajmuje się regulacjami w zakresie nowych technologii,

Marzena Mawricz - psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, trenerka, autorka książki „Kobiety, które nie chcą się bać”,

Danuta Kalinowska - specjalistka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, policjantka, prowadzi gabinet Przystań-Punkt Wsparcia Rodziny, współpracuje z Niebieską Linią.

Współczesne kobiety są ofiarami przemocy fizycznej, seksualnej, ekonomicznej i psychicznej. Rosnący zasięg internetu, szybkie rozprzestrzenianie się technologii komunikacji cyfrowej oraz korzystanie z mediów społecznościowych doprowadziły do tego, że cyberprzemoc wobec kobiet to rosnący problem na całym świecie.

Panujące powszechnie przekonanie, że kobiety są słabsze fizycznie od mężczyzn oraz łatwiej poddają się paraliżującemu strachowi, sprawia iż sprawcy napadów, zuchwałych kradzieży czy gwałtów postrzegają je jako ofiary łatwiejsze do pokonania.

Przemoc, jakiej doznają kobiety, ma ogromny wpływ na możliwość realizacji przez nie innych praw i aspiracji życiowych. Sprzyja też dyskryminacji na rynku pracy i ogranicza ich szanse na pełny udział w życiu politycznym i społecznym.

Dyskryminacja kobiet w sferze edukacji, a następnie zawodowej i niższe od mężczyzn płace spychają je do sfery domowej i pogłębiają ich podatność na przemoc. Przemoc, jakiej doznają, ma z kolei ogromny wpływ na ich funkcjonowanie na rynku pracy i zwiększa ryzyko utraty zatrudnienia.

Panel 3. Realne zmiany prawa. Prowadząca: Agnieszka Gozdyra

Goście:

Aleksandra Gajewska - Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, posłanka na Sejm,

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka - podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dziennikarka radiowa i telewizyjna,

Anna Auksel-Sekutowicz - politolog, ukończyła studia na wydziałach Polityka Bezpieczeństwa Państwa i Administracja Obronna, radna m.st.Warszawy,

Anita Kucharska-Dziedzic - literaturoznawczyni, nauczycielka akademicka, działaczka społeczna i polityczna, doktor nauk humanistycznych, posłanka na Sejm IX i X kadencji, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy,

Mirosława Stachowiak-Różecka – posłanka PiS, pedagog specjalny, współzałożycielka fundacji „My razem”, zajmującej się pomocą dla białoruskich opozycjonistów,

Marta Milewska – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Wieloletnia rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Autorka artykułów naukowych i prasowych na temat mediów lokalnych i regionalnych. Inicjatorka m.in. kongresu mazowieckich mediów lokalnych,

Paulina Piechna-Więckiewicz - wiceministra edukacji narodowej.

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.