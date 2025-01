Przedsiębiorcy mogą już sprawdzać uprawnienia kierowców-kurierów. Jak to zrobić?

Zmiany w dostępie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców weszły w życie. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do CEPiK-u przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe będą mogli sprawdzić, czy zatrudnieni przez nich kierowcy mają ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.