Do której otwarte są dziś sklepy? [GODZINY OTWARCIA W SYLWESTRA] RDC 31.12.2024 06:24 Sklepy otwarte dziś - w sylwestra - krócej. Sprawdziliśmy, do której godziny zrobimy zakupy. Najszybciej zamkną się punkty sieci Auchan, Carrefour i Kaufland.

Sklep (autor: Pexels/Zdjęcie ilustracyjne)

W tegorocznego sylwestra sklepy będą otwarte przynajmniej do godz. 18 - wynika z informacji przekazanych przez główne sieci handlowe. Najkrócej będą otwarte punkty sieci Auchan, Carrefour i Kaufland.

Najdłużej w sylwestra będą czynne sklepy sieci Żabka. Jak poinformowało biuro prasowe Żabka Polska, sklepy tej sieci 31 grudnia będą czynne podobnie, jak w inne dni robocze - w godzinach od 6.00 do 23.00. Dodało, że 1 stycznia obowiązują takie same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. "Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy" - napisała sieć.

Pozostałe zapytane sieci sklepów będą w sylwestra otwarte krócej. Jak wynika ze strony Dino, sklepy tej sieci będą czynne do 20.30. Biedronka poinformowała, że jej sklepy będą otwarte do 20.00. Z kolei Lidl oraz ALDI przekazały, że w sylwestra ich sklepy będą czynne do godz. 19.00. Najkrócej będą otwarte w sylwestra sklepy sieci Auchan, Carrefour i Kaufland - do godz. 18.00.

Czytaj też: Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w sylwestra i w okresie noworocznym