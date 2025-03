Mango i Burbon szukają domów. Kącik adopcyjny w „Na psa urok” RDC 02.03.2025 12:04 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Mango i Burbon czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

Mango i Burbon (autor: Schronisko w Korabiewicach)

Mango trafił do schroniska, bo przez pewien czas biegał przerażony samopas. Jest psem ogromnie wrażliwym, delikatnym, emocjonalnym. Bardzo lubi spacery, ale to ludzie stanowią centrum jego świata. Mimo, że go zawiedli, nadal ich kocha i za nimi tęskni.

Z tego względu zupełnie nie może się odnaleźć w schronisku. Samotność sprawia, że staje się coraz smutniejszy i często płacze – dla niego własna buda i pełna miska to za mało, aby żyć. Najbardziej potrzebny jest mu kontakt z człowiekiem, odwiedziny wolontariuszy, pogłaskanie czy przytulenie to dla niego najszczęśliwsze chwile.

Mango urodził się w 2016 roku, jest więc psem dojrzałym. Waży około 17 kg.

Burbon to pies w typie TTB. Tym mianem określa się teriery w typie bull, do których zalicza się m.in. amstaffy, pitbulle, bullterriery.

Błąkał się w lesie w okolicach schroniska, prawdopodobnie porzucony, bo nikt go nie szukał. Na początku był niepewny i nieufny wobec ludzi, jednak już po kilku dniach pokazał swoją wesołą naturę i sympatię do człowieka.

Burbon, jak na młodego psa przystało (urodził się w 2019 roku), potrafi się bawić i robi to bardzo żywiołowo. Jest silny i pełen energii. Najbardziej lubi szarpak, jak większość psów w tym typie. Ładnie chodzi na smyczy.

Na psy reaguje bardzo różnie, wobec części jest obojętny, za innymi nie przepada. Szukamy domu stałego, lub tymczasowego. Na dzień dzisiejszy powinien to być dom bez małych dzieci (Burbon jest bardzo żywiołowy), psów i kotów. W przypadku domu tymczasowego schronisko zapewnia karmę i pokrywa koszty leczenia psa.

Przyjedź do Schroniska w Korabiewicach poznać Mango i Burbona, na pewno któreś z nich podbije Twoje serce

Kontakt w sprawie adopcji: 519 615 975

Nie możesz dać domu stałego? Możesz zostać domem tymczasowym.

Nie możesz? Pomyśl o adopcji wirtualnej: 502 555 516.

Zajrzyj też na Facebooka schroniska. Znajdziesz tam posty o Mango, Burbonie i innych psach z Korabek.

