20 lat temu Lech Kaczyński został prezydentem Warszawy. „Dokonał rzeczy niemożliwych” RDC 18.11.2022 17:21 Dziś mija 20. rocznica objęcia przez Lecha Kaczyńskiego stanowiska Prezydenta Warszawy. Prezes Polskiego Radia RDC i bliski współpracownik prezydenta Tadeusz Deszkiewicz wspominając kadencję Lecha Kaczyńskiego, zauważył, że dokonał rzeczy niemożliwych – zbudował nową administrację miasta, uporządkował warszawskie finanse, znacznie poprawił bezpieczeństwo mieszkańców.

20 lat temu Lech Kaczyński został prezydentem Warszawy (autor: CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons)

20 lat temu Lech Kaczyński został Prezydentem Warszawy. Po 1130 dniach niepełnej kadencji samorządowej na uroczystej sesji Rady Warszawy podpisał akt swojej rezygnacji w przeddzień objęcia najwyższego urzędu w państwie, żegnając się z mieszkańcami Warszawy słowami:

„Nie ukrywam wzruszenia. Zostawiam Warszawę po trzech latach bardzo ciężkiej pracy w poczuciu znacznego sukcesu (…). Dużo się zmieniło. Te wyniki to efekt bardzo ciężkiej pracy wielu ludzi (…). Warszawa nie jest już takim miastem jak trzy lata temu. Zostawiam ją w lepszym stanie”.

Z okazji tej rocznicy dziś wieczorem Telewizja Polska wyemituje film Ewy Żmigrodzkiej-Zwolińskiej „1130 dni, które zmieniły Warszawę”, w TVP Info o 21:00, TVP1 22:05, a TVP3 o 23:00.

Niełatwa prezydentura

Lech Kaczyński urząd prezydenta stolicy objął w skrajnie trudnej sytuacji reformy ustroju Warszawy. W poprzednich latach na terenie dzisiejszej Warszawy funkcjonowało kilkanaście konstytucyjnych konkurujących ze sobą gmin. Kaczyński został prezydentem stolicy na obszarze, której w wyniku reformy jej ustroju z 2002 zlikwidowano kilkanaście gmin i utworzono jedną – miasto stołeczne Warszawa.

Jak zauważył Tadeusz Deszkiewicz, w ciągu kilku miesięcy Prezydent Kaczyński dokonał rzeczy wręcz niemożliwej – zbudował nową administrację miasta, uporządkował warszawskie finanse, znacznie poprawił bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycje miejskie za jego czasów Lecha Kaczyńskiego realizowano zdecydowanie taniej, a administracja prezydenta wygrywała batalie z nietransparentnymi układami biznesowymi.

Prezydent – twórca

Warto przypomnieć, że to Lech Kaczyński zbudował od podstaw Muzeum Powstania Warszawskiego i rozpoczął inwestycję Centrum Nauki „Kopernik”.

Nazywany też był prezydentem od teatrów, bo za jego czasu o blisko 100 proc. wzrosły nakłady finansowe na teatry i nigdy w historii Warszawy nie odbywało się tyle imprez kulturalnych dostępnych dla warszawiaków.

Ponadto wprowadził Herb Wielki Warszawy, przypominając w dewizie herbowej, że Stolica Polski jest Semper Invicta – Zawsze niezwyciężona!

Znaczek Prezydenta

Z okazji 20. rocznicy objęcia urzędu prezydenta Warszawy przez Lecha Kaczyńskiego Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z jego podobizną.

W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia znaczka pocztowego emisji „Lech Kaczyński – Prezydent m.st. Warszawy 2002–2005”. Do obiegu trafił znaczek Poczty Polskiej pocztowy z podobizną Lecha Kaczyńskiego oraz prezydenta Rzeczypospolitej w latach 2005–2010 r.

– Wizją prezydenta Kaczyńskiego nie było administrowanie miastem. Jego wizją było to, aby stolicę zmieniać. Jak prezydent Warszawy postawił na bezpieczeństwo, zwiększył nakłady na kulturę, oświatę i opiekę społeczną – powiedział podczas uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak. Wyjaśnił on, że poprzez swoją politykę Poczta Polska nawiązuje do zarówno do przeszłości, jak i teraźniejszości. – Dla prezydenta Kaczyńskiego bezpieczeństwo Polski, w tym także tarcza antyrakietowa było kwestią pod podziałami politycznymi – podkreślił Kanthak do najnowszych wydarzeń.

– To znaczek szczególny, bo postać i prezydentura prof. Lecha Kaczyńskiego były szczególne. Był pierwszym włodarzem stolicy wybranym w wyborach powszechnych głosami mieszkańców. To właśnie on uruchomił proces szacowania strat wojennych w Warszawie. Jego prezydentura to prezydentura pamięci, budowania tożsamości narodowej. Tym znaczkiem chcemy oddać hołd dokonaniom prezydenta Lecha Kaczyńskiego – patriocie i mężowi stanu, który nosił Warszawę w swoim sercu – powiedział prezes zarządu Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski.

Wprowadzony do obiegu w dwudziestą rocznicę objęcia urzędu prezydenta Warszawy przez prof. Lecha Kaczyńskiego znaczek zaprojektowany przez Andrzeja Gosika przedstawia jego podobiznę z motywem Zamku Królewskiego w Warszawie. Grafice towarzyszą słowa „Odwaga i wiarygodność – Warszawa czeka na zmiany„, które były hasłem w jego kampanii wyborczej w 2002 r.

Czytaj też: „Gama i pasażerowie”. Wyjątkowe muzyczne słuchowiska dla dzieci w RDC!