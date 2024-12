Związki partnerskie wykorzystywane do wyłudzania nieruchomości rolnych? Wiesław Różyński z PSL o ustawie Marta Hernik 20.12.2024 16:37 Związki partnerskie są prostsze do rozwiązania niż małżeńskie i budzą wątpliwości - Wiesław Różyński z PSL-u komentował obawy swojego ugrupowania. Resorty zarządzanie przez polityków PSL, w tym resort rolnictwa uznały, że ustawa nie może wejść w życie, bo istnieje duże ryzyko zawierania pozornych związków partnerskich, n.p. w celu wyłudzania nieruchomości rolnych.

Wiesław Różyński (autor: RDC)

Wiesław Różyński z Polskiego Stronnictwa Ludowego skomentował w Polskim Radiu RDC obawy swojego ugrupowania dotyczące związków partnerskich. Resorty zarządzanie przez polityków PSL, w tym resort rolnictwa uznały, że ustawa nie może wejść w życie, bo istnieje duże ryzyko zawierania pozornych związków partnerskich, n.p. w celu wyłudzania nieruchomości rolnych.

- Związek partnerski jest prostszy do rozwiązania. I tutaj budzi te wątpliwości. Można również wyłudzić będąc w związku małżeńskim, ale to jest uproszczona procedura. W związku małżeńskim jest to dużo, dużo trudniej - mówił.





Jak mówił poseł w audycji „Polityka w południe”, PSL jest gotowe do rozmów o związkach partnerskich, ale one nie mogą mieć statusu jak małżeństwa.

- Mieliśmy swoją ustawę, propozycję ustawy o osobie najbliższej. Chcemy pomóc, bo naprawdę, żebyście państwo nie zrozumieli, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest przeciw w ogóle osobom, które chcą zawrzeć związki. Związki partnerskie, ale na warunkach nie podobnych jak małżeństwo - tłumaczył.

Projekt autorstwa ministerstwa do spraw równości wprowadza do polskiego prawa instytucję rejestrowanego związku partnerskiego w urzędzie stanu cywilnego, wspólne nazwisko i tak zwaną małą pieczę, jeśli chodzi o wychowanie dzieci z poprzedniego związku jednego z partnerów. Trwają prace w rządzie.

Czytaj też: Maja Nowak o ważności wyborów prezydenckich: sama się w tym gubię po stokroć