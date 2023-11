Mężczyzna z Płońska groził rodzinie śmiercią i podpaleniem domu. Chodzi o niespłaconą pożyczkę Agnieszka Pazdecka-Maruszak 08.11.2023 16:49 Policjanci z Płońska zatrzymali 66-latka, który swojemu 43-letniemu synowi i jego żonie groził pozbawieniem życia i podpaleniem domu. W ten sposób próbował wymusić zwrot pożyczonych pieniędzy. Sprawcy gróźb pomagał 61-letni kolega, który także został ujęty. Obu grozi do 5 lat więzienia.

Mężczyzna z Płońska za niespłaconą pożyczkę groził rodzinie śmiercią i podpaleniem domu (autor: KPP Płońsk)

Groził śmiercią i podpaleniem domu swojemu synowi oraz jego rodzinie. W ten sposób mężczyzna próbował wymusić zwrot pożyczonych pieniędzy.

Jak przekazała Kinga Drężek Zmysłowska, rzeczniczka płońskiej komendy – Policjanci z Płońska zatrzymali 66-latka oraz jego o pięć lat młodszego kolegę. 66-latek groził synowi i jego żonie m.in. pozbawieniem życia i podpaleniem domu. Kiedy nie przyniosło to zamierzonego skutku, poprosił o pomoc swojego kolegę z pracy, 61-latka. Ten od razu zaczął działać. Również dzwonił do 43-latka, groził mu śmiercią, pobiciem, podpaleniem domu, a do tego sprzedaniem jego żony do agencji towarzyskiej.

Odwlekanie w czasie zwrotu pieniędzy przez pokrzywdzonego miało spowodować, że będzie musiał oddać ojcu nie kilka a kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawione zostały im zarzuty dotyczące stosowania gróźb w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. Obu podejrzanym grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

