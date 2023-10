Pożar składowiska w Nowym Miszewie - trzeci w ciągu trzech miesięcy. „Podejrzenia są oczywiste”

80 strażaków walczy z pożarem wysypiska w Nowym Miszewie pod Płockiem. Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien i drzwi. To już trzeci pożar w ciągu trzech miesięcy w tym samym miejscu. Zdaniem wiceministra klimatu i środowiska, nie da się potwierdzić, że to podpalenie, ale „podejrzenia są oczywiste”.