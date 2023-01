Polonez maturzystów powrócił na płocką starówkę Izabela Stańczak 24.01.2023 19:23 Po wspólnym odsłuchaniu płockiego hejnału ruszył korowód złożony z kilkuset tegorocznych maturzystów. Utwór powstał specjalnie na tę okazję, jest na motywie płockiego hejnału.

Maturzyści z Płocka zatańczyli poloneza (autor: RDC)

- Tańczymy do płockiego poloneza - mówi Piotr Amrozy, instruktor z Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, który pełnił rolę wodzireja. - Polonez to najważniejszy taniec narodowy. Tak naprawdę odzwierciedla nasz charakter. Jest to kompozycja Tadeusza Trojanowskiego, który wpadł na genialny pomysł, aby nasz płocki hejnał był głównym motywem właśnie takiego poloneza, który będzie łączył cechy narodowe jak i nasze, płockie lokalne - wyjaśnia.

Od samego początku, czyli 18 lat członkowie Harcerski ego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” ubrani w szlacheckie stroje prowadzą tańczący korowód. Ten zaszczyt przypada zawsze członkom, który w danym roku także przystąpią do matury.

W pierwszej parze z maturzystami tańczy zawsze także prezydent miasta Andrzej Nowakowski, który każdego roku składa młodzieży życzenia.

Na zakończenie uczestniczy zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii. Wszyscy tez otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

