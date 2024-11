Zbiórka artykułów do świątecznych paczek dla Polaków z Wileńszczyzny Katarzyna Piórkowska 21.11.2024 16:29 Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” prowadzi zbiórkę świąteczną, z której przygotowywać będzie paczki dla Polaków mieszkających na Litwie. Zbiórka prowadzona jest w płockich parafiach. W jej wyniku powstać ma co najmniej 1000 paczek, które trafią do rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie.

Sklep (autor: Pixabay)

Potrzebne są artykuły spożywcze o długim terminie przydatności, słodycze, środki czystości, chemia gospodarcza, zabawki. Fundacja "Cokolwiek uczyniliście" przygotuje z tych rzeczy paczki świąteczne dla Polaków z Wileńszczyzny na Litwie.

Jak wskazuje prezes fundacji, Witold Wybult, wolontariusze chcą przygotować co najmniej 100 paczek.

– Zachęcamy do włączenia się do tej zbiórki. Staramy się, żeby nasza pomoc dotarła do osób, które tego najbardziej potrzebują. Współpracujemy ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, a więc z osobami, które na co dzień wspierają tam polskie rodziny – mówi szef fundacji.

Pod koniec listopada wolontariusze z Płocka zawiozą paczki do adresatów w rejonie Solecznik.

Dziś artykuły do przygotowania paczek można było przynosić od 15.00 do 18.00 do klubu seniora w parafii św. Jadwigi, a w niedzielę po wszystkich mszach do Stanisławówki, do parafii św. Józefa i do parafii św. Jadwigi.

