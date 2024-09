120 kg środków odurzających o wartości 6 mln zł. Fabryka narkotyków w Płocku zlikiwdowana RDC 10.09.2024 21:11 Policjanci z Płocka zlikwidowali na terenie powiatu sierpeckiego fabrykę narkotyków. Zabezpieczono 120 kg metamfetaminy tzw. kryształu o czarnorynkowej wartości 6 mln zł oraz ponad 14 tys. litrów niebezpiecznych substancji, w tym potrzebnych do produkcji środków odurzających. Zatrzymano dwóch mężczyzn.

6 Policjanci zlikwidowali fabrykę narkotyków (autor: Policja)

Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku Monika Jakubowska poinformowała we wtorek, że zatrzymani w związku z odkryciem linii produkcyjnej narkotyków to mieszkańcy Białegostoku w wieku 39 i 43 lat. Obaj zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 20 lat więzienia.

Nielegalna fabryka znajdowała się na jednej z prywatnych posesji na terenie powiatu sierpeckiego. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli 120 kg gotowych narkotyków w postaci tzw. kryształu, o łącznej czarnorynkowej wartości 6 mln zł, a także ponad 14 tys. litrów substancji niebezpiecznych służących do produkcji narkotyków, jak również powstałych w wyniku wytwarzania środków psychotropowych. Zabezpieczono też telefony zatrzymanych, komputer i samochód.

— Do policyjnego depozytu trafiły ponadto elementy linii produkcyjnej oraz części do jej dalszej rozbudowy, a także przedmioty służące do pakowania, ważenia oraz dystrybucji substancji zabronionych — przekazała Jakubowska.

Jak dodała rzeczniczka, w wynajmowanym przez jednego z zatrzymanych mieszkaniu w Płocku policjanci znaleźli blisko 125 tys. zł.

Śledztwo w sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sierpcu.

Czytaj też: Jest list gończy za Robertem Nogalem, ps. Frog

Źródło: PAP Autor: RDC /DJ