Nowy biskup jest już w Płocku. „Chcę być jednym z was” Katarzyna Piórkowska 24.11.2022 19:04 Chcę być jednym z was – powiedział nowy ordynariusz diecezji płockiej. Biskup Szymon Stułkowski na spotkaniu z dziennikarzami przyznał, że dotąd mieszkając w Poznaniu, nie miał wielu kontaktów z Płockiem, ale już zaczął poznawać swoją nową diecezję.

Płock ma nowego biskupa (autor: Szymon Łabiński/PAP)

– Nie spodziewałem się, że będzie tak samo jak w Wielkopolsce. Musi być inaczej, bo są inni ludzie, inne doświadczenie przeżywania wiary, tradycje. Trochę inny zaśpiew, inny akcent. Nie jestem tutaj po to, żeby to zmieniać, tylko żeby się tego uczyć, być jednym z was – powiedział bp Szymon Stułkowski podczas spotkania z dziennikarzami w Płocku.



Ingres nowego ordynariusza diecezji płockiej odbędzie się w sobotę 26 listopada o godz. 11:00 w płockiej katedrze. Biskup Szymon Stułkowski przyznaje, że dopiero poznaje swoją diecezję.

– Po raz pierwszy odwiedziłem Płock kilka miesięcy przed nominacją i bardzo mi się tu podobało – wspomina. – Bardzo mi się to miejsce spodobało. Nigdy się nie spodziewałam, że przyjdzie decyzja, iż zostaję tutaj biskupem – przyznał.

W 2019 roku ks. Szymon Stułkowski został biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. 22 października 2022 r. papież Franciszek mianował go biskupem płockim.

