Centrum Radioterapii w Płocku nabiera kształów Agnieszka Pazdecka-Maruszak 04.11.2022 21:07 Budowa Centrum Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim w Płocku nabiera tempa. Prace zarówno wewnątrz jak i w środku idą zgodnie z planem. Teraz podłączony zostanie ciepłociąg, trwa przygotowywanie pomieszczeń w których powstaną oddziały.

Centrum Radioterapii w Płocku nabiera kształtów (autor: Adam Struzik/Facebook)

- Prace w budynku radioterapii idą zgodnie z planem – mówi Łukasz Latarski, dyrektor ds. technicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Płocku. - Jeżeli chodzi o prace, co się dzieje obecnie, to doprowadzany jest ciepłociąg. Planujemy z końcem listopada przyciągnąć do budynku ciepło, ponieważ aktualnie może na zewnątrz dzieje się mniej, ale w środku pierwsze i drugie piętro nabiera wyglądu oddziałów. Są wydzielone sale chorych, sale diagnostyczne, tak żeby zgodnie z harmonogramem zrealizować całą inwestycję - tłumaczy.

Centrum Radioterapii w Płocku ma być gotowe za niespełna rok. W Szpitalu Wojewódzkim w Płocku trwa także rozbudowa oddziału zakaźnego. On również ma być oddany do użytku po wakacjach 2023 r.

Czytaj też: Co z rozbudową USC w Płocku? Ratusz rozwiązał umowę z wykonawcą