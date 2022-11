T. Sokołowski o powołaniach do kadry na mundial RDC 11.11.2022 09:32 Trener ma pomysł na reprezentację i wie jak ma grać. My możemy tylko później oceniać efekty - mówił w Radiu dla Ciebie Tomasz Sokołowski. Były reprezentant Polski skomentował powołania do kadry na mundial w Katarze, który startuje już 20 listopada.

Tomasz Sokołowski o powołaniach na mundial (autor: RDC/PAP/Andrzej Lange)

- Michniewicz szczególnie miał problem ze zbudowaniem defensywy - mówił Tomasz Sokołowski. - Kamil Glik z kontuzją, walczy do końca, można powiedzieć, że jest już na jakiejś końcówce. Mecz z Chile to będzie sprawdzian dla niego. Minuty złapie też Jan Bednarek, który w Aston Villi po zmianie klubowej ich nie łapie. No ale to są te nazwiska do których Michniewicz ma zaufanie. Może nie grają w klubach, ale stanowią o podporze kadry - tłumaczył.

Do kadry został powołany jeden zawodnik z Mazowsza, Artur Jędrzejczyk z Legii Warszawa. Obrońca wraca do kadry po długiej przerwie spowodowanej kontuzjami.

- Sam trener przyznawał, że przyglądał się formie zawodników - komentował Sokołowski. - Można się z tym spierać, ale Michniewicz obserwuje tych zawodników, jeździ na mecze i tak samo Damian Szymański dlatego dostał powołanie, chociaż nie był wcześniej tą siłą reprezentacji. Miał bramkę w meczu przeciwko Anglikom. Ale też wskoczył na to miejsce kosztem kogoś innego - dodał.

Polska pierwszy mecz na mundialu w Katarze zagra przeciwko Meksykowi 22 listopada. Z Arabią Saudyjską zagramy 26 listopada. Cztery dni później zagramy z Argentyną.

Czytaj też: Poznaliśmy ostateczną kadrę na mundial w Katarze