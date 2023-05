T. Sokołowski o meczu Zielonych z Wartą: Mam mieszane uczucia Adam Abramiuk 15.05.2023 13:54 Radomiak musi przełamać złą passę, żeby zapewnić sobie utrzymanie w Ekstraklasie – tak dzisiejszy mecz Zielonych z Wartą Poznań komentuje nasz sportowy ekspert, współprowadzący Magazyn Sportowy RDC Tomasz Sokołowski.

Radomiak Radom vs Warta Poznań (autor: Radomiak Radom)

Dziś w Grodzisku Wielkopolskim Radomiak Radom zagra z Wartą Poznań w 32. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy.

Do końca tego sezonu pozostały trzy kolejki, a Zieloni są zaledwie dwie pozycje nad strefą spadkową – dzielą ich tylko trzy punkty.

Jak ocenia Tomasz Sokołowski, Radomiak musi grać na zwycięstwo.

– Patrząc na ich ostatnie wyniki, mam mieszane uczucia. To bardzo ważne spotkanie, biorąc pod uwagę układ tej tabeli i to, jak się potoczyły inne spotkania. Zwyciężając na niełatwym terenie w Grodzisku Wielkopolski z Wartą, mogą sobie zapewnić utrzymanie. Jeżeli ten mecz przegrają, przy dwóch kolejkach do końca i takiej różnicy punktowej wszystko może się zdarzyć – mówi Sokołowski.

Mecz rozpocznie się na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim o godz. 19:00. Radomiak jest obecnie na 14. miejscu w tabeli, a Warta na 7.

Czytaj też: Radomiak Radom pokonany przez Piast Gliwice 0:1