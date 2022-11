PZPN podjął decyzję ws. ochroniarza Lewandowskiego. Dominik G. jest oskarżony o udział w grupie przestępczej? RDC 12.11.2022 14:45 Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi Dominika G., którego zatrudniono w roli ochroniarza Roberta Lewandowskiego w reprezentacji, zdecydowano o odsunięciu go od wszelkich aktywności związanych z drużyną narodową. W mediach pojawiła się informacja, że mężczyzna jest oskarżony o udział w grupie przestępczej.

Robert Lewandowski (autor: FC Bayern Monachium)

"Polski Związek Piłki Nożnej wystąpi do właściwych organów państwowych oraz służb, celem ustalenia wiarygodności, na dzisiaj w żaden sposób nie potwierdzonych i nie zweryfikowanych, doniesień medialnych dotyczących Dominika Gruszewskiego. Do tego czasu nie będzie on brał udziału w działalności reprezentacji Polski w piłce nożnej" - głosi komunikat opublikowany na stronie PZPN.

W ogłoszeniu piłkarska centralna tłumaczy, że "drużynie narodowej, przygotowującej się do udziału w turnieju finałowym mistrzostw świata, niezbędny jest spokój oraz odpowiednie warunki, pozwalające skupić się wyłącznie na sprawach sportowych. Wszelkie niezweryfikowane doniesienia medialne i wydarzenia powodujące zakłócenie rytmu przygotowań do mundialu, mogą działać na szkodę zespołu. Stąd, w trosce o dobro drużyny, decyzja o konieczności wyjaśnienia wszelkich okoliczności i wątpliwości w tej sprawie".

Według nieoficjalnych informacji Dominik G., ps. Grucha, który został zatrudniony przez PZPN jako ochroniarz Roberta Lewandowskiego podczas zgrupowań reprezentacji Polski, jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miał być w ekipie PZPN, która 17 listopada wyleci do Kataru.

Czytaj też: T. Sokołowski o powołaniach do kadry na mundial