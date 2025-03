Walka o awans do ćwierćfinału LK Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok Łukasz Starowieyski 06.03.2025 08:48 Dziś w Norwegii Legia Warszawa rozpocznie walkę o awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Konferencji. Wojskowi zagrają z Molde FK. O awans walczy się również Jagiellonia Białystok – na własnym stadionie z belgijskim Cercle Brugge. – Czego takiego nie przeżywamy zbyt często. To cudowne, że mamy w tych rozgrywkach dwa zespoły – mówił w „Magazynie Sportowym” RDC komentator Canal+ Wojciech Jagoda.

Legia Warszawa w Lidze Konferencji (autor: Legia Warszawa/X)

Dziś – po dwuipółmiesięcznej przerwie – Legia wraca do pucharowych. O godz. 18:45 zmierzy się z Molde FK w walce o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. O tej samej porze rozpocznie się pojedynek Jagiellonii Białystok z Cercle Brugge.

Dzięki dobrym występom Legii i Jagiellonii Polska już awansowała w rankingu UEFA o cztery miejsca i jest obecnie 17. Dalszy awans jest możliwy.

– 15. jest do zrobienia, ale ponieważ polskie drużyny na siebie nie wpadły, to jest do zrobienia 12.,13. i 14. Mierzmy jak najwyżej. Jeśli nie uda się osiągnąć celu maksymalnego, to jedno, dwa pięterka będzie niżej. Byłoby fajnie, gdyby pięć polskich drużyn mogło startować – uważa Wojciech Jagoda, były piłkarz Legii i komentator Canal+.

Aby w sezonie 2026/2027 Polska mogła wystawić pięć drużyn, niezbędny jest awans na 15. miejsce rankingu. W tej chwili pozycję tę zajmuje Dania, która ma niecały punkt przewagi nad Polską.

Rewanże zaplanowano na 13 marca.

W przypadku awansu do ćwierćfinału rywalem Legii będzie lepszy z pary FC Kopenhaga – Chelsea Londyn, a zespół z Białegostoku może zagrać z Betisem Sewilla lub Vitorią Guimaraes.

Finał tej edycji LK odbędzie się 28 maja we Wrocławiu.

