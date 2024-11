Zawody pływackie LIGHT it Up! Swimming Show

W dniach 29-30 listopada 2024 roku na pływalni OSiR Żoliborz odbędzie się druga edycja wyjątkowego wydarzenia sportowego pod nazwą LIGHT it Up! Swimming Show. Udział w niej weźmie aż 500 zawodników z całego kraju. Będą oni rywalizować w konkurencjach sprinterskich, w formule eliminacji i finałów z podziałem na roczniki. Warty podkreślenia jest fakt, iż są to pierwsze w Polsce zawody tego typu w tych kategoriach wiekowych.