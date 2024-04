ZA DRZWIAMI ATLANTICA - Małgorzata Hajewska-Krzysztofik „Kobieta z …” 03.04.2024 11:24 Kino Atlantic w Warszawie zaprasza na spotkania z cyklu ZA DRZWIAMI ATLANTICA. Gościem dziennikarza i krytyka filmowego Marcina Radomskiego będzie aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. Spotkanie odbędzie się przed projekcją filmu „Kobieta z …” Małgorzaty Szumowskiej.

W warszawskim kinie Atlantic rusza kolejna odsłona cyklu ZA DRZWIAMI ATLANTICA. Na wzór kultowego talk-show "Za drzwiami Actors Studio" zapraszamy aktorki, aktorów i twórców. Rozmowy prowadzi dziennikarz i krytyk filmowy Marcin Radomski z kanału filmowego KINOrozmowa.

Najbliższe wydarzenie otworzy pokaz filmu „Kobieta z …” w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej (07.04, godz. 17:00), a przed nim spotkanie z aktorką Małgorzatą Hajewską-Krzysztofik.

„Kobieta z…” to opowieść dziejąca się na tle polskiej transformacji z komunizmu do kapitalizmu. Film obejmuje 45 lat życia Anieli Wesoły i jej podróż do wolności osobistej jako transpłciowej kobiety. Boryka się z trudnościami w życiu rodzinnym i skomplikowanymi postawami w swoim otoczeniu. Jakich wyborów będzie musiała dokonać Aniela, aby stać się tym, kim naprawdę jest?

TERMIN: niedziela, 07.04, godz. 17:00, film „Kobieta z…”, przed projekcją spotkanie z aktorką, Kino Atlantic, ul. Chmielna 33, Warszawa.

Kup bilet: https://www.novekino.pl/kina/atlantic/wiadomosci.php?id=101

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/378480085052893

