XVII Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak 2023” 22.03.2023 13:07 Gminne Centrum Kultury w Mrozach zaprasza do udziału w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak 2023”, który odbędzie się w dniach 8-13 maja.

Przesłuchania w kategoriach śpiew i teatr odbędą się w sali widowiskowej GCK w Mrozach, a taniec w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach. Zgłoszenia do I etapu konkursu w kategoriach śpiew, teatr i taniec należy przesłać do 2 kwietnia w formie nagrań wideo krótkich fragmentów występów. Zgłoszenia w kategorii plastyka będą przyjmowane do 21 kwietnia, tematem pracy jest wykonanie kolażu inspirowanego przeglądem „Kulturomaniak”. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do 27 kwietnia, finał przeglądu odbędzie się 21 maja. Współorganizatorem przeglądu jest powiat miński, patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk, patronat medialny Polskie Radio RDC i Tygodnik Siedlecki. Szczegóły i regulamin na stronie organizatora www.kulturalnemrozy.pl