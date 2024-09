Teatr Kamienica zagra na rzecz Powodzian - Justyna Sieńczyłło i Piotr Bałtroczyk wystąpią charytatywnie już 2 października 24.09.2024 13:34 W obliczu tragedii, jaka spotkała mieszkańców południowej Polski, warszawski Teatr Kamienica nie pozostaje bierny. Sztuka zawsze miała ogromną moc oddziaływania i powinna reagować na rzeczywistość. Dlatego też Kamienica, zgodnie z ideą swego twórcy Emiliana Kamińskiego by „służyć ludziom”, postanowiła zadedykować ofiarom kataklizmu wyjątkowe teatralne wydarzenie. 2 października o godz. 19:00 na scenie Kamienicy wystąpią Justyna Sieńczyłło w komedii „Mój Dzikus” oraz Piotr Bałtroczyk w stand-upie „Starość nie jest dla mięczaków”. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany na wsparcie osób, które ucierpiały w wyniku powodzi.

Wieczór pełen humoru – co w programie?

Starość nie jest dla mięczaków

Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, być może nawet ważniejszy od końca. Choć dobrze, gdy koniec jest równie miły jak początek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. Bałtroczyk zaczyna niebanalnie od: „Dobry wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtroczyk i jestem atrakcją, a Wy jesteście dla mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w domu, samotny i niepotrzebny”. To właściwie jedyny powtarzalny fragment wieczoru, w którym macie szansę uczestniczyć. Co nastąpi po: „Dobry wieczór Państwu”, jest również zagadką dla Bałtroczyka.

W stand-upie artysta z humorem i refleksją dzieli się przemyśleniami o życiu, starości i swojej codzienności. Każdy jego występ jest unikalny, pełen improwizacji i nieoczekiwanych zwrotów. Błyskotliwie żongluje słowami, tworząc komediowe opowieści, które zaskakują nawet stałych bywalców jego show.

Mój Dzikus

Podobno kobiecie wystarczy, by poznała dobrze jednego mężczyznę, żeby zrozumieć wszystkich. Mężczyzna może poznać wszystkie kobiety i nie zrozumie żadnej. Justyna Sieńczyłło zabiera widzów w humorystyczną podróż przez tajemnice relacji damsko-męskich, ukazując zawiłości płci przeciwnej, wciągając w świat kobiecej codzienności, pełen dowcipnych obserwacji i zabawnych nieporozumień.

Nie tylko będzie to wieczór pełen śmiechu, ale także okazja, by pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Dołączcie do nas i wesprzyjmy wspólnie odbudowę południowej Polski.

Teatr Kamienica od piętnastu lat wypełnia wielowymiarową misję społeczną, obraną przez Emiliana Kamińskiego i Justynę Sieńczyłło. Teatr zorganizował kilkaset projektów wspierających osoby wykluczone społecznie, m.in. spotkania wigilijne i wielkanocne dla osób z problemem bezdomności; spektakle charytatywne dla dzieci z domów dziecka; koncert „Szczęśliwa 13.”, z którego całkowity dochód został przekazany na wsparcie Ukrainy; organizowany cyklicznie Przegląd Małych Form Teatralnych MAGIK, z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną; cyklicznie organizowane bezpłatne wydarzenia takie jak „Godzina W” – hołd dla ofiar Powstania Warszawskiego, czy „Nienazwane święto” – wydarzenie upamiętniające podpisanie aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego. Ponadto Kamienica od lat kłania się historii, promując polskie tradycje, oddając hołd temu, co najważniejsze – wymienić tu można takie produkcje jak między innymi „Apel Katyński” czy „Niepokonani 1920”, a także realizację projektu „Makiety Przedwojennej Warszawy z 1939 roku”. A wszystko to, w służbie dla kultury, Warszawy, a przede wszystkim dla ludzi.