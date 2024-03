Międzynarodowy Dzień Teatru i Święta Wielkanocne. Co mają wspólnego jajko i teatr? 27.03.2024 12:58

Co było pierwsze - jajko, czy kura? Co dało początek cyklowi życia? Bo tym właśnie jest jajko - symbolem nowego początku. Współcześnie najczęściej kojarzymy je z Wielkanocą. Uosabia ono wówczas odradzające się wiosną życie i zmartwychwstanie Chrystusa. Jezus zwiastuje nowe życie, podobnie jak kurczak, który wykluwa się z jajka. Stąd też ma swoje źródło ozdabianie jajek

i zwyczaj dzielenia się nim podczas śniadania wielkanocnego.

W wielu kulturach jajko pojawia się w mitach kosmogonicznych, czyli takich które tłumaczą jak powstała otaczająca nas rzeczywistość. ,,Z chaosu wyłoniło się olbrzymie jajo,

z którego wykluł się świat” - to jedno z najstarszych i najbardziej pierwotnych wyobrażeń. Jajko jako początek pojawia się również w mitach basenu Morza Śródziemnego - ,,z jaja powstała Ziemia, a ze skorupy - Niebo”. W fińskim przekazie Kalevala u początków dziejów pojawia się Ilmatar - córka powietrza i światła oraz kaczka. Kaczka składa jedno żelazne jajko i sześć złotych, ale jaja zostają potrącone przez córkę światła i trafiają do wody. Jajka się tłuką, ale nie znikają - z ich skorupek powstają ziemia i niebo. Z żółtka naradza się Słońce, a z białka - srebrny Księżyc. Podobnie jest w Japonii – jedna z koncepcji powstania świata opowiada o tym, że na początku istniała pierwotna materia, która przypominała jajko, a w jej środku znajdowały się zarodki wszechrzeczy.

Symboliką jajka posługuje się również Teatr Sztuka Ciała. Spektakl “Żółteczko” to witalistyczna opowieść o możliwości rozwinięcia swojego potencjału. Żółtko jest pokarmem na którego bazie zarodek kiełkuje w żywy organizm. Nie mniej od żółtka i białka ważna jest skorupka – tarcza dla tego co cenne i delikatne. Żółtko może mieć różne kolory i różne wielkości podobnie jak potencjał który w sobie nosimy. Spektakl zabiera dzieci w sensoryczną podróż w poszukiwaniu rozwiązania tajemnicy życia. To najnowsza produkcja Teatru Sztuka Ciała, który obchodzi w tym roku swoje 15-lecie.

Autorką koncepcji i reżyserką spektaklu jest dyrektor artystyczna zespołu - Joanna Płóciennik, która zaprasza do wspólnego poszukiwania wewnętrznego skarbu. Reżyserka mówi

o tym, że aktorzy spektaklu komunikują się z poziomu ciała, z poziomu emocji, z poziomu żartu. Dzięki temu też rodzice odkrywają na nowo teatr. Podkreśla również, że duża rolę odgrywa interakcja z młodym widzem i że jest to: historia o przyjaźni, o odkrywaniu siebie, o stawaniu się kimś, kim nawet sobie nie zdajemy sprawy, że możemy się stać. Jak sugeruje autorka „Żółteczka” spektakl może dotyczyć wzrastającego potencjału:

być może patrzymy na coś małego w sobie, ale jeszcze nie wiemy co z tego wyrośnie i zależnie od tego co wybierzemy jako żółtko, które chcemy wzmacniać [...] to taki właśnie talent przestanie być wyłącznie talentem. Podlany pracą może mieć potencjał by zmienić się w coś co zacznie też zmieniać nas samych.

Obok Joanny Płóciennik na scenie występuje Katarzyna Markowską - prezeska Fundacji Sztuka Ciała i współzałożycielka teatru. Czy dowiemy się przy okazji czym jest to “Żółteczko” - źródło i esencja Sztuki Ciała? Co najcenniejszego wykluło się z ich 15-letniej współpracy?

W Międzynarodowy Dzień Teatru, u progu Wielkanocy, życzymy wszystkim jego miłośnikom tej właśnie witalności, czułości i rozwoju w wymarzonych kierunkach!

