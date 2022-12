Już 6 grudnia poznamy Człowieka bez barier 2022!

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się

w Zamku Królewskim w Warszawie, o godz. 15.00

Bogactwo ludzkich możliwości wciąż nie zostało odkryte, lecz by to zauważyć potrzebujemy wciąż świadków, którzy wychodzą poza granice wyobraźni, łamią schematy, pokonują przeszkody, które mają w sobie i które przychodzą z zewnątrz. To ludzie bez barier. Już w najbliższy wtorek, podczas dwudziestej, jubileuszowej gali konkursu Człowiek bez barier 2022 poznamy wyróżnionych i nagrodzonych.