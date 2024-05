Są zarzuty dla sędziego Tomasza Sz. Chodzi o szpiegostwo na rzecz obcego państwa RDC 10.05.2024 14:30 Prokuratura postawiła sędziemu Tomaszowi Sz., który uciekł na Białoruś, zarzuty szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak.

Prokuratura krajowa (autor: W.krasno, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Zarzuty szpiegostwa na rzecz obcego państwa przedstawiła sędziemu Tomaszowi Sz. prokuratura.

Jak przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak, zarzuty są tożsame z tymi, które zostały zawarte we wniosku o uchylenie Tomaszowi Sz. immunitetu, skierowanego do sądu dyscyplinarnego przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Prokurator Adamiak dodała, że uchwała sądu dyscyplinarnego o uchyleniu immunitetu Tomaszowi Sz. jest bezprzedmiotowa po tym, jak prezes NSA przyjął jego oświadczenie o zrzeczeniu się stanowiska sędziego.

– To powoduje, że Tomasz Sz. stracił chroniący go immunitet – wskazała.

Sędzia Tomasz Sz. wystąpił w poniedziałek na konferencji prasowej w białoruskiej rządowej Agencji Biełta. Od tego czasu pojawił się w innych mediach rosyjskojęzycznych, m.in. w programie telewizyjnym głównego propagandysty Kremla, Władimira Sołowiowa i w stacji Russia Today. W każdym z wywiadów szkaluje Polskę, jej władze, a chwali Białoruś i Rosję.

Tomasz Sz. w poniedziałek poprosił władze Białorusi o azyl. Następnego dnia rzecznik dyscyplinarny NSA wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Chodzi o sprzeniewierzenie się ślubowaniu w zakresie wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej.

Kim jest Tomasz Sz.?

Podejrzewany o szpiegostwo Sz. związany był w przeszłości z sądami pracy. Zaczął w Ciechanowie w Sądzie Rejonowym jako asesor w Wydziale Pracy w czerwcu 1999 roku. Swoją funkcję pełnił tam przez 2,5 roku.

Następnie objął stanowisko sędziego w tym samym miejscu. Orzekał od listopada 2001 roku do kwietnia 2006.

Wtedy przeniósł się do Płocka do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Funkcję sędziego pełnił tam do 22 października 2012 roku. Następnie został powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Mińsku zaprezentował pismo, w którym zrzeka się stanowiska w WSA w Warszawie ze skutkiem natychmiastowym. Swoją decyzję uzasadnił „wyrazem protestu przeciw działaniom Polski zmierzającym do konfliktu z Rosją i Białorusią”.

Nazwisko Tomasza Sz. pojawiało się wcześniej w związku z tzw. aferą hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2019 r. sędzia, który był zaangażowany w tę aferę wraz ze swoją ówczesną żoną Emilią, został zwolniony ze stanowiska dyrektora Biura Prawnego w KRS.

