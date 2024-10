I Ogólnopolska Konferencja Psychiatrii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży 30.10.2024 11:23 Jesteśmy Razem dla zdrowia psychicznego najmłodszych!



Serdecznie zapraszamy do współtworzenia I Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży. To wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się po raz pierwszy, w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2024 r. w Warszawie, będzie spotkaniem wiodących specjalistów, praktyków i badaczy z całego kraju, którzy wspólnie omówią najnowsze osiągnięcia, wyzwania i przyszłość psychiatrii, psychologii, psychoterapii i terapii środowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce. Organizatorzy wydarzenia: Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM pod auspicjami Towarzystwa Psychiatrii, Psychologii, Psychoterapii i Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży, Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej.

„Jesteśmy razem” - klucz do sukcesu w psychiatrii środowiskowej dzieci i młodzieży

Konferencja jest pierwszym w Polsce spotkaniem naukowym, poświęconym podsumowaniu i omówieniu dalszych kierunków reformy systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, której podstawowym założeniem jest deinstytucjonalizacja, czyli przeniesienie ciężaru opieki z leczenia szpitalnego (głównie porady lekarskie) na ambulatoryjne i środowiskowe (głównie porady psychologiczne i terapeutyczne) oraz wdrożenie modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej.

Stąd też hasło przewodnie I Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży „Jesteśmy razem”. Podkreśla ono, że tylko poprzez ścisłą współpracę lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, rodziców, nauczycieli, pedagogów i opiekunów można skutecznie przeciwdziałać problemom zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.

Konferencja ma na celu stworzenie platformy dla wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie psychiatrii środowiskowej. To wyjątkowa okazja dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży oraz wszystkich specjalistów związanych z ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, aby poszerzyć swoją wiedzę

i nawiązać cenne kontakty zawodowe.

– Gwałtowny wzrost liczby osób wymagających pomocy ze strony specjalistów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zmiany systemu lecznictwa psychiatrycznego tej grupy wiekowej, powstanie nowej specjalizacji w ochronie zdrowia, jaką jest psychoterapia dzieci i młodzieży, powstanie nowego zawodu terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży, zmiany prawne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą – te wszystkie wydarzenia stworzyły nową rzeczywistość, w której przyszło nam działać. To właśnie z tego powodu wynika konieczność integracji środowiska psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, spotkania się, by uczyć się od siebie nawzajem, wymieniać doświadczenia i rozmawiać o oczekiwaniach. Stąd hasło konferencji „Jesteśmy razem” – podczas której mamy nadzieję integrować środowisko, przełamywać bariery między zawodami i wspólnie budować lepszą przyszłość dla młodego pokolenia – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, neurolog, epileptolog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.

Dlaczego warto dołączyć do konferencji?

Uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Psychiatrii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi badaniami i osiągnięciami w dziedzinie psychiatrii środowiskowej, wziąć udział w praktycznych warsztatach oraz aktywnie uczestniczyć w panelach dyskusyjnych. To doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę, nawiązać cenne kontakty zawodowe i zdobyć doświadczenia umożliwiające wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w swojej pracy.

Wymiana wiedzy i doświadczeń między specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, wykłady ekspertów, praktyczne warsztaty i panele dyskusyjne pozwolą na zapoznanie się z najnowszymi trendami i umożliwią nawiązanie współpracy, , co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad młodymi pacjentami.

– W modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej kluczową rolę odgrywa współpraca między różnymi specjalistami, rodziną dziecka oraz instytucjami oświatowymi. Wspólnym celem jest wzmocnienie zasobów dziecka i jego otoczenia, aby umożliwić mu radzenie sobie z trudnościami i osiąganie sukcesów. Konferencja, której mamy zaszczyt być współorganizatorem i partnerem, to nie tylko wydarzenie naukowe, ale także okazja do spotkania się osób, które na co dzień zajmują się i pasjonują zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli dołączyć do społeczności specjalistów, którzy wspólnie pracują nad tworzeniem lepszej przyszłości dla młodych ludzi, zmagających się z problemami psychicznymi – podkreśla prof. dr hab. n. med. n o zdr. Anita Bryńska lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członek Rady Naukowej Centrum CBT.



Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia, jak:

Nowoczesne podejścia w terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi;

Rola rodziny i społeczności lokalnej w procesie terapeutycznym;

Innowacyjne metody diagnostyki i leczenia;

Wyzwania i możliwości psychiatrii środowiskowej w kontekście obecnego systemu ochrony zdrowia w Polsce;

Profilaktyka i wczesne interwencje w psychiatrii dziecięcej;

Konferencja zgromadzi interdyscyplinarne grono ekspertów, w tym psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży, pedagogów i przedstawicieli organizacji pozarządowych.