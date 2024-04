Festiwal Wszystkie Mazurki Świata „Po kole” 02.04.2024 15:38 17 kwietnia rusza kolejny festiwal Wszystkie Mazurki Świata - wiosenny karnawał w sercu Warszawy, święto tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu.

„Po kole” – taki tytuł nosi nasz tegoroczny festiwal. Od układu par tańczących w koło po dawnej izbie weselnej, od koła życia, zakreślanego przez obrzędy przejścia i ważne momenty, od chorwackiego tańca „kolo”, od wędrówki słońca po niebie i pieśni, które śpiewane są „do słońca”. A także od wędrówki Polaków z Galicji, którzy w czasach cesarstwa austro-węgierskiego wyemigrowali za chlebem do Chorwacji i Bośni, a po II wojnie światowej wrócili do Polski, na Dolny Śląsk, przywożąc ze sobą instrumenty i pieśni. O tym wszystkim będzie ten festiwal.

Jak co roku wypełnią go koncerty i potańcówki z udziałem najlepszych kapel wiejskich z Polski i z zagranicy, wybitnych muzykantów i ich uczniów. Do tego warsztaty, zajęcia dla dzieci i barwne Targowisko Instrumentów. A na koniec Noc Tańca – 10 godzin świetnej muzyki, ponad 20 kapel i taneczne szaleństwo do rana.

Dwa główne koncerty festiwalu 2024 to „Chłopi. Wesele Boryny” (18 kwietnia), oraz chorwacki koncert „Za słońcem” (19 kwietnia). Pierwszy z nich będzie widowiskiem, inspirowanym dawnym obrzędem weselnym z okolic Łowicza. W pieśniach i rytuałach towarzyszących obrzędowi przejścia, jakim jest wesele, jak w soczewce odbija się obraz chłopskiej rzeczywistości sprzed stuleci, odkrywany dziś na nowo przez badaczy i coraz mocniej obecny w świadomości społecznej. Obrzęd weselny był niejako jego antytezą, szansą na chwilowe odreagowanie biedy, przemocy i upokorzeń. Koncert, podobnie jak ostatnio wydana płyta fundacji Muzyka Zakorzeniona, wpisuje się też w dyskusję wokół filmu „Chłopi” – jest próbą rekonstrukcji faktycznego brzmienia muzyki tradycyjnej z Lipiec Reymontowskich.

Zagrają w nim i zaśpiewają lokalni mistrzowie (Sławomir Czekalski, Jan Szymański i Bogusława Drzewiecka) oraz cała plejada młodych kontynuatorów muzyki z regionu łódzkiego: kapela Kożuch, Napięcie, Róża Grabowska i Joanna Skowrońska.

Koncert „Za słońcem” wypełni muzyka tradycyjna Chorwacji. Będzie w nim dużo pieśni z różnych okresów historycznych i z różnych regionów Chorwacji, m. in. ze Slawonii i z Północnej Dalmacji, wśród nich te wpisane na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO (ojkanie, bećarac). Nie zabraknie też nowszych form wokalnych, wykonywanych chętnie przez młodych ludzi z towarzyszeniem orkiestry tamburicowej i gajd.

Wykonawcy koncertu to: KUD „Tomislav” z Donji Andrijevci - 25 osobowa grupa starszych i młodszych śpiewaków i instrumentalistów z chorwackiej Slawonii, Kapela reemigrancka – uczniowie i potomkowie reemigrantów z Ocic na Dolnym Śląsku oraz zespół Łada i Donja Jeka, nowy projekt polsko-chorwacki.

Koncert laureatów konkursu Stara Tradycja otworzy festiwal w środę, 17 kwietnia. Ostatni dzień festiwalu, sobotę 20 kwietnia, wypełni barwne Targowisko Instrumentów, z pokazami pracy przy budowie instrumentów, warsztatami, mini koncertami oraz Małymi Mazurkami dedykowanymi dzieciom. Zakończenie festiwalu, a zarazem jego kulminacja, to 10 godzinna Noc Tańca (20 kwietnia). W warszawskiej Fortecy na ul. Zakroczymskiej zagrają do tańca kapele wiejskie i miejskie, z różnych regionów Polski i z zagranicy.

Od środy do piątku, po każdym koncercie można będzie tańczyć do godz. 1 w klubie festiwalowym, a od rana do godz. 17 wziąć udział w warsztatach. Czeka nas 54 godziny praktycznej nauki śpiewu, tańca i gry na ludowych instrumentach.

Miejsca festiwalu:

Centrum Promocji Kultury Praga Południe, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa,

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa,

Terminal Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa,

Forteca Kręgliccy, ul. Zakroczymska 12, 00-225 Warszawa

Organizator festiwalu: Fundacja Wszystkie Mazurki Świata

Projekt współfinansują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa, Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partnerzy: fundacja Muzyka Zakorzeniona, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Terminal Kultury Gocław, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Forteca Kręgliccy, Stowarzyszenie Dom Tańca

Patroni medialni: Polskie Radio Dwójka, Radio Dla Ciebie, muzykatradycyjna.pl

Szczegółowe informacje: www.festivalmazurki.pl