Fado - miejska pieśń portugalska na koncercie w Szydłowcu 06.11.2024 16:16 W piątek 8 listopada 2024 r. o godzinie 18:00, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza do Centrum Naukowo-Administracyjnego (ul. Kąpielowa 8) na koncert Fado – Kinga Rataj Trio.

Fado jako heterogeniczna i performatywna „miejska, popularna pieśń portugalska” wpisana na Listę UNESCO dołączając do najcenniejszych, wymagających ochrony, form ludzkiej aktywności z zakresu kultury. W czasie koncertu klasyczne fado mieszać się będzie z jazzem, tangiem i flamenco ukazując świat „muzyki duszy”. W języku portugalskim zaśpiewa Kinga Rataj, fortepian Marek Bazela, akordeon, cajon, duduk i instrumenty perkusyjne Oleg Dyyak.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, rezerwacja: +48 48 617 17 89.

Podczas warsztatów Kinga Rataj przybliży kulturę portugalską i zjawisko muzyczne jakim jest fado.

Wydarzenie będzie rejestrowane w formie audiowizualnej. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę na rejestrację i publikację wizerunku przez Muzeum w celach informacyjnych i promocyjnych.

Fado to jeden z najbardziej charakterystycznych i złożonych elementów kultury portugalskiej, gatunek heterogeniczny i performatywny, coraz częściej asymilujący się w różnych krajach i występują-cy w różnych kontekstach kulturowych. Fado jako „miejska, popularna pieśń portugalska” zostało w 2011 roku wpisane na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO dołączając do naj-cenniejszych, wymagających ochrony, form ludzkiej aktywności z zakresu kultury.

W czasie koncertu klasyczne fado mieszać się będzie z jazzem, tangiem i flamenco ukazując świat „muzyki duszy”. Wystąpią:

Marek Bazela – fortepian

– fortepian Oleg Dyyak – akordeon, cajon, duduk, instrumenty perkusyjne

– akordeon, cajon, duduk, instrumenty perkusyjne Kinga Rataj – vocal

Warsztaty oraz koncert odbędą się w ramach projektu „Fado – heterogeniczność, performens, in-kluzywność”.

Projekt sfinansowany przez Unię Europejską NextGenerationEU.

KINGA RATAJ - laureatka Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku, Festiwalu Twórczości Marka Grechuty. Dwukrotnie zwyciężyła w legendarnym konkursie „Śpiewać każdy może”. Przełomem stał się rok 2006 w którym zdobyła Głowna Nagrodę oraz Nagrodę Prezesa TVP za Najciekawszy Debiut na 42 Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. W tym samym roku zrodziła się fascynacja muzyką fado, językiem i kulturą Półwyspu Iberyjskiego. Zaowocowało to powstaniem koncertu, w którym klasyka fado miesza się z jazzem, tangiem i flamenco.Zainicjowała pierwszy w Polsce Międzynarodowy Festiwal Fado, który co roku odbywa się w Grudziądzu. Swoim zamiłowaniem do Fado podzieliła się w 8 edycji programu Must Be The Music.

Kinga Rataj w języku Królowej fado - Amalii Rodrigues, opowiada nam o saudade, o miłości, tęsknocie, ale fado to nie tylko tristeza (smutek), to także alegria (radość), smak wina, życia, energia, miłość... ta spełniona.

Śpiew fado odzwierciedla Portugalczyków, ich wiarę w przeznaczenie, dominację duszy i serca nad rozumem, to ich narodowy skarb wpisany na listę UNESCO. Fado musi być silnie odczuwalne, doświadczane - trzeba je przeżyć. Piosenki z repertuaru Amalii Rodrigues, Dulce Pontes, Marizy, Carminho ukazuje we własnych niepowtarzalnych interpretacjach, wnosząc nowe wartości połączone z charakterystycznym brzmieniem.