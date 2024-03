BEETHOVEN | FRANCK - Sinfonia Iuventus zaprasza na koncert z okazji 55-lecia pracy artystycznej Jerzego Salwarowskiego 27.03.2024 15:58

13 kwietnia 2024, godz. 18.00

Audytorium Muzeum Historii Polski

Cytadela Warszawska, ul. Gwardii 1



Wykonawcy:



Hubert Salwarowski | fortepian

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Jerzy Salwarowski | dyrygent



Program:



Ludwig van Beethoven

V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73

przerwa

César Franck

Symfonia d-moll

Beethoven zaczął tworzyć swój V Koncert fortepianowy Es-dur w roku 1809 i dedykował go habsburskiemu arcyksięciu Rudolfowi. Ta dedykacja, jak też brzmieniowy splendor dzieła przyczyniły się do nadania mu przydomku „Cesarski” (wbrew intencjom autora i bez jego aprobaty). Marszowe rytmy nadające charakter całej części pierwszej koncertu to także echo pewnej ówczesnej mody na styl militaire, stanowiącej muzyczne pokłosie napoleońskich kampanii. Zwłaszcza lato roku 1809, gdy powstawał koncert, było aż nadto „militarne” – trwało oblężenie Wiednia przez wojska francuskie, miasto było ostrzeliwane przez artylerię, większość mieszkańców ewakuowała się – Beethoven jednak został i tworzył kolejne arcydzieła. Najistotniejszą nowością tradycyjnie zbudowanego utworu jest zatarcie dychotomii partii solowej i akompaniamentu. Fortepian i orkiestra stają się partnerami równorzędnymi, czasem dialogującymi, czasem stapiającymi się w bogatej fakturze, która zyskuje tu już wymiar symfoniczny, co wyznaczyć miało drogę romantycznym następcom. Dzieło nosi także rysy wirtuozowskie, jednak nie są one pierwszoplanowe, lecz doskonale zharmonizowane z całym założeniem formalnym. W partii solowej wystąpi Hubert Salwarowski, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach (klasa Andrzeja Jasińskiego), później wykładowca tej uczelni. Jego kariera rozpoczyna się od wielu konkursowych zwycięstw w latach 90. Artysta koncertuje solo, jako kameralista oraz z najlepszymi orkiestrami wielu krajów, szczególnie ceniony jako wykonawca „wielkiego”, kanonicznego repertuaru dzieł solowych i koncertów XIX i XX wieku.

Jedyna symfonia pochodzącego z Belgii (później naturalizowanego jako obywatel Francji) neoromantyka, kompozytora i sławnego organisty Cesara Francka należy też do jego najpopularniejszych dziś dzieł, chociaż jego początki były trudne – gatunek symfoniczny nie cieszył się nad Sekwaną wielkim powodzeniem, a sam Franck nie ukrywał fascynacji twórczością Wagnera, którego również nie poważano we Francji (ani niemal niczego, co niemieckie – zwłaszcza po wojnie francusko-pruskiej 1870-1871). Premierę w 1889 krytycy przyjęli więc chłodno, co jednak nie zaszkodziło rosnącej popularności dzieła, szybko uznanego za jedną z najważniejszych symfonii swej epoki. Jej nietypowa, trzyczęściowa forma odznacza się dążeniem do integralności poprzez korespondencję tematów pomiędzy poszczególnymi ogniwami, a sferę wyrazową cechuje emocjonalność, upodobanie dramatycznych kontrastów oraz harmoniczne bogactwo.

Dyrygent wieczoru, Jerzy Salwarowski, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (studiował m.in. u Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Czyża) ma w swym bogatym dorobku artystycznym m.in. pierwsze nagranie kompletu poematów symfonicznych Karłowicza. Był dyrektorem artystycznym Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, filharmonii w Lublinie, Częstochowie oraz Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, pełnił też funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu „Toruń – Muzyka i Architektura”. Podziwiany na wielu estradach w Polsce i zagranicą, zrealizował wiele nagrań płytowych, jest także cenionym pedagogiem. Koncert jest kolejnym spotkaniem Sinfonii Iuventus z jego sztuką dyrygencką oraz zaszczytną okazją uhonorowania 55-lecia pracy artystycznej Mistrza. [pmac]

Bilety: MHP, bilety24.pl, ebilet

Bilety normalne: 50 zł / miejsce

Bilety ulgowe: 40 zł / miejsce

przysługują uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom, osobom powyżej 70 roku życia oraz osobom z orzeczoną grupą inwalidzką bądź orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Organizator: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Partner: Muzeum Historii Polski w Warszawie

Patronat medialny: TVP Kultura, Radio dla Ciebie, Polska Agencja Prasowa, Presto, polmic.pl

Organizator zastrzega prawo do zmiany programu koncertu lub jego wykonawców

www.sinfoniaiuventus.pl