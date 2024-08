31. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej 13.08.2024 12:58 XXXI edycja Hosanny Festiwal odbędzie się 31. sierpnia na terenach zielonych przy ulicy Wiszniewskiego w Siedlcach!

Wydarzenie od lat przyciąga setki ludzi, którzy chcą chwalić Boga poprzez śpiewanie. Cieszy się ono dużą sympatią wśród osób pochodzących z różnych miejsc naszego kraju. Każdego roku występy uczestników naznaczone są dużym oddaniem i zaangażowaniem w przekazywane treści, są pełne emocji wyrażanych poprzez śpiew i muzykę, którą sami komponują. Towarzysząca wydarzeniom modlitwa tworzy atmosferę sprzyjającą do dobrego i owocnego przeżywania Festiwalu.

Nieodłącznym elementem Festiwalu jest przegląd konkursowy, podczas którego każdy, zespół, schola czy nawet solista, może zaprezentować swoje umiejętności śpiewania na chwałę Bożą. Jeśli więc należysz do zespołu czy scholii albo jesteś solistą/solistką, możesz się zgłosić na naszej stronie internetowej hosannafestival.pl/zglos-zespol. Nagrody jakie można zdobyć to: 4000 zł (I miejsce), 2500 zł (II miejsce), 1500 zł (III miejsce) oraz 1000 zł (nagroda publiczności).

W tym roku, z racji na wyjątkową lokalizację Festiwalu, czekają na Was dodatkowe atrakcje, takie jak:

foodtrucki,

dmuchaniec wraz z animatorkami dla dzieci,

wata cukrowa oraz popcorn,

loteria fantowa, w której każdy los wygra drobny upominek, a następnie ten sam los będzie brał udział także w losowaniu głównej nagrody, którą w tym roku jest rower.

Nagroda główna zostanie wylosowana na scenie tuż przed koncertem Gwiazdy Wieczoru, którą będzie Magda Bereda. Jej muzyczna kariera rozpoczęła się w Internecie, gdy miała zaledwie 14 lat, a od tego czasu zdobyła serca setek tysięcy fanów swoim talentem, wdziękiem i naturalnością. Jej muzyczne pomysły doprowadziły ją do występów w Operze Leśnej w Sopocie czy na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Była gościem Kuby Wojewódzkiego, gdzie swoją twórczością pokazała, że jest jej do twarzy we własnej osobie, a jej autorski pomysł na „piosenki z 3 słów” przerodził się w wielkie duety z Piotrem Rubikiem czy braćmi Golec!