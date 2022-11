To mógł być zawał serca - prokuratura o przyczynach tragedii na Narwii Cyryl Skiba 14.11.2022 16:45 Prokuratura bada przyczynę śmierci mężczyzny, który w piątek wózkiem widłowym spadł z promu do rzeki Narew koło Ostrołęki. Jedną z rozważanych przyczyn jest zawał serca.

Tragedia na przeprawie promowej pod Ostrołęką (autor: KSP)

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz podkreśla, że czynności prokuratury się jeszcze nie zakończyły. Wstępne wyniki, które przedstawił powołany biegły nie są przesądzające.



- Nie było tam udziału osób trzecich, jednakże biegły w tej chwili jednoznacznie nie stwierdził, czy było to utonięcie, czy był to zawał serca. Pobraliśmy wycinki do badań histopatologicznych, natomiast wyniki, które w tej chwili mamy, być może wskazują na zawał mięśnia sercowego ale musimy to potwierdzić - przyznaje rzeczniczka.

Do tragicznego wypadku doszło w piątek na przeprawie promowej w Teodorowie. Kierowca spadł wózkiem widłowym z promu do Narwi. Jego ciało zostało odnalezione kilkaset metrów dalej.

