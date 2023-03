Jest reakcja Rzecznika Praw Dziecka na bójkę 13-latków w Ostrołęce Iwona Rodziewicz-Ornoch 10.03.2023 15:32 Rzecznik Praw Dziecka spotka się z młodzieżą po bójce 13-latków w Ostrołęce. Dzieci biły się, kopały i okładały pięściami. Świadkowie biernie się walce przyglądali.

Rzecznik Praw Dziecka zlecił szczegółowe zbadanie tej sprawy. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji i jej analizie, podejmie on decyzję, co do dalszych działań - czytamy w odpowiedzi Biura Rzecznika Praw Dziecka na pytania RDC.

Razem ze specjalistami z Dziecięcego Telefonu Zaufania, rzecznik planuje także spotkać się z młodzieżą z ostrołęckich szkół, aby porozmawiać z nimi o konsekwencjach stosowania przemocy.

Świadkowie bierni

Do bójki nastolatków w Ostrołęce doszło w ubiegłą sobotę, 4 marca. Choć ich starcie było brutalne, nikt ze świadków nie zareagował.

- W sieci zaś pojawiło się nagranie z tego zajścia, sprawców ustaliła policja - mówi rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. - Według wstępnych ustaleń w zdarzeniu brało udział trzech chłopców w wieku trzynastu lat. W wyniku tej bójki nie odnieśli oni obrażeń ciała. Funkcjonariusze bezpośrednio po uzyskaniu nagrania podjęli czynności procesowe w tej sprawie. Film został zabezpieczony, przesłuchano także świadków zdarzenia. O sprawie został poinformowany sąd rodzinny – informuje.





W przyszłym tygodniu - jak dowiedziało się RDC - policja w Ostrołęce zamierza przeprowadzić w szkołach kilka spotkań na temat zachowania młodzieży i ich konsekwencji prawnych.

