Radni z Ostrołęki przyjęli stanowisko ws. szprychy CPK. „Nie zgadzamy się na wykluczenie kolejowe” Iwona Rodziewicz-Ornoch 30.07.2024 17:51 Radni powiatu ostrołęckiego jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie „rządowych planów rezygnacji z realizacji połączenia kolejowego Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Giżycko w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego”. — Nie zgadzamy się jako samorządowcy na zabranie kolejnej inwestycji, która oznacza dla nas rozwój — powiedział Polskiemu Radiu RDC wicestarosta ostrołęcki Artur Kozłowski.

Rada powiatu ostrołęckiego przyjęła stanowisko ws. szprychy CPK (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Stanowisko przeciw rządowym planom rezygnacji z budowy szprychy nr 3 w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego jednogłośnie przyjęli dziś radni z powiatu ostrołęckiego.

— Nie zgadzamy się na wykluczenie kolejowe — mówił Polskiemu Radiu RDC wicestarosta ostrołęcki Artur Kozłowski. — Dla Ostrołęki jest to o tyle ważna inwestycja, że nam to otwiera po prostu okno na świat. I nie zgadzamy się jako samorządowcy na zabranie kolejnej inwestycji, która oznacza dla nas rozwój. W ostatnich dniach czerwca pan premier Donald Tusk zapowiedział odejście od realizacji szprych kolejowych, w tym szprychy nr 3 w kształcie łączącym Ostrołękę z Giżyckiem i Ostrołękę z Warszawą i CPK — dodał.

Jak zaznaczył wicestarosta, szprycha nr 3 jest też ważna ze względu na bezpieczeństwo państwa.

— Obecnie w Ostrołęce, w Kolnie formowane są jednostki wojskowe. W Łomży już funkcjonuje jednostka, w Orzeszu mamy największy poligon w tej części Europy. I kolej, łącząc te wszystkie punkty, jeśli chodzi o aspekty wojskowe, jest kluczowa. Czy chodzi o logistykę militarną, czy o przerzut wojsk, nie tylko polskich, ale i sojuszniczych — podkreślił.

Trzecia szprycha kolejowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego miała połączyć miasta Giżycko, Pisz i biec przez Łomżę do Ostrołęki, a dalej do Warszawy i CPK.

