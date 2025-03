Kultowa „Lista przebojów RDC”. Dzisiaj jubileuszowe dwutysięczne wydanie Cyryl Skiba 28.03.2025 10:44 Wyjątkowe jubileuszowe wydanie „Listy przebojów RDC”. Dzisiaj dwutysięczna odsłona audycji, prowadzonej przez naszych dziennikarzy — Bogdana Fabiańskiego i Pawła Bobrowskiego. Zapraszamy do wspólnej dobrej zabawy.

Wyjątkowe wydanie „Listy Przebojów RDC” (autor: RDC)

Już dzisiaj o 18:00 na antenie Polskiego Radia RDC rozpocznie się dwutysięczne notowanie „Listy Przebojów RDC”. O historii programu, zmianach i ewolucji gustów muzycznych opowiadali w „Poranku Polskiego Radia RDC” Bogdan Fabiański i Paweł Bobrowski.

Fabiański przypomniał, że „Lista Przebojów RDC” nadawana jest od początku istnienia naszej stacji.

—To był rok 1990, bo jako datę przyjęliśmy dokładnie 8 marca. Wtedy odpowiadałem za muzykę i się zastanawiałem, co zrobić z „Listą Przebojów RDC” i kto ją będzie prowadził. Akurat przyjmowałem młodych ludzi do pracy, do redakcji muzycznej, cała gama się przewinęła. Zawsze siadaliśmy, przesłuchiwaliśmy wszystkie nagrania, które trafiały do nas. Były gorące dyskusje, czy ten utwór „tak”, czy ten utwór „nie” — powiedział Fabiański.

Pierwszymi współautorami listy byli między innymi: Artur Orzech, Darek Gibała, czy Jerzy Piórek. Nasza lista na początku obejmowała tylko polskie utwory.

Dziennikarz muzyczny RDC Paweł Bobrowski podkreślił, że choć na piosenki głosują słuchacze, to jednak lista ma zawsze bardzo autorski charakter.

— Moim zdaniem nie ma na świecie listy przebojów, która jest układana tylko i wyłącznie dzięki głosom słuchaczy. Bardzo duży wpływ mają osoby, które te listy prowadzą. Może się zdarzyć sytuacja, że ktoś powie, że coś jest na miejscu drugim, a powinno być na pierwszym, ale to jest odwieczne pytanie, czy lista przebojów w ogóle jest zwierciadłem gustów, czy też narzędziem w rękach na przykład firm fonograficznych — zaznaczył Bobrowski.

Bobrowski zwrócił uwagę, że audycja jak w soczewce skupia w sobie zmiany, które zachodzą w technologiach. — Dzisiaj bardziej od liczby sprzedanych płyt liczą się wyświetlenia na TikToku — dodał.

— Tak naprawdę zmieniły się metody liczenia głosów na piosenki, które są w liście. Przez wiele lat tak naprawdę jedynym sposobem to były telefony bądź też listy, które pisali słuchacze. No a w tej chwili wchodzi już sztuczna inteligencja, wchodzi internet. Tak naprawdę nie wystarczy nagrać przeboju, trzeba jeszcze mieć taki utwór, który będzie viralem, opanuje świat — powiedział.

Podczas wieczornego, jubileuszowego wydania nie zabraknie tortu i śpiewania sto lat. Wieczór swoimi krótkim koncertem akustycznym uświetni wokalistka Paula Roma.

„Lista Przebojów RDC” odbywa się w każdy piątek od 18:00 do 20:00. Zachęcamy do słuchania i głosowania: TU.

