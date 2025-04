Sprawia, że forterpian brzmi pięknie. Stroiciel J. Bednarski o pracy przy Konkursie Chopinowskim Cyryl Skiba 28.04.2025 12:36 Cała ta fantastyczna praca zaczyna się wtedy, kiedy ja mogę wpłynąć na barwę, na projekcję dźwięku - mówił w rozmowie z Polskim Radiem RDC Jarosław Bednarski, wybitny stroiciel fortepianów. Ekspert opowiadał o swoim warsztacie i pracy podczas eliminacji XIX Konkursu Chopinowskiego, który trwa właśnie w Warszawie. Z gmachu Filharmonii Narodowej nadajemy codziennie, do 4 maja po godzinie 17:00.

Jarosław Bednarski (autor: RDC)

Jak wygląda praca stroiciela fortepianów podczas eliminacji XIX Konkursu Chopinowskiego? Na naszej antenie opowiedział o tym Jarosław Bednarski - stroiciel fortepianów w piątym pokoleniu. Zawodowo związany jest z Uniwersytetem Fryderyka Chopina i Filharmonią Narodową. Od lat obsługuje największe imprezy pianistyczne w kraju.

W rozmowie z Polskim Radiem RDC zdradził, jak przygotowuje instrumenty podczas przesłuchań w ramach XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina.

Posłuchaj całej rozmowy | Eliminacje Konkursu Chopinowskiego

Muzycy mają kontakt z różnymi markami instrumentów i każda z nich kojarzy się z pewnym zestawem cech charakterystycznych. Bednarski w rozmowie z Piotrem Majewskim podkreślał, że mimo to nigdy nie ma dwóch takich samych instrumentów, nawet tej samej marki. Wskazał, że wszystko zależy od oczekiwań muzyka, bo każdy z fortepianów ma w sobie coś wyjątkowego.

— Można się zachwycić piękną jakością, ciepłym brzmieniem. Można się zachwycić wygodą gry, uwerturą łatwą i szybką, przyjazną, co już nie do końca idzie w parze z dźwiękiem. Dźwięk jest wtedy bardzo spłycony. Można się zachwycić wolumenem instrumentu — mówił Jarosław Bednarski.



Na decyzję o wyborze konkretnego instrumentu do koncertu ma wpływ też brzmienie sali. Fortepian będzie różnie brzmiał w różnych pomieszczeniach.

— Serwis fortepianu to nie jest tylko strojenie. Strojenie to jest taka bardziej rutynowa czynność, a cała ta fantastyczna praca, ja bardzo lubię i mnie to pasjonuje, zaczyna się wtedy, kiedy ja mogę wpłynąć na barwę, na projekcję dźwięku, na to, jak on się rozprzestrzenia, jak najbardziej uczynić dźwięk kompatybilnym do sali, bo to jest chyba największa sztuka — tłumaczył Bednarski.



Polskie Radio RDC nadaje specjalny program z eliminacji do XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Zapraszamy do słuchania rozmów z naszego studia konkursowego. Z gmachu Filharmonii Narodowej nadajemy codziennie, do 4 maja po godzinie 17:00. Rozmowy z ekspertami poprowadzą dla naszych słuchaczy Nula Stankiewicz i Piotr Majewski.

