Prawdziwe „one man show”. Wschodząca gwiazda Klaudia Sobotka z wyjątkowym koncertem Cyryl Skiba 24.04.2025 19:36 Wokalistka, producentka, multiinstrumentalistka i autorka tekstów Klaudia Sobotka wystąpi podczas wyjątkowego koncertu, który będzie można oglądać na żywo, jak i w intenercie. Artystka zainauguruje cykl „Sounds Are Back In Town” organizowany przez Anywhere.pl pod patronatem Polskiego Radia RDC. — Faktycznie jest tak, że całe piosenki tworzę sama, każdy element — powiedziała na antenie Polskiego Radia RDC.

Klaudia Sobotka (autor: RDC)

Klaudia Sobotka zainauguruje swoim koncertem cykl „Sounds Are Back In Town”. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 28 kwietnia o godzinie 19:30 w warszawskiej Fabryce Norblina w przestrzeni AnyhwereTV.

Wokalistka, producentka, multiinstrumentalistka i autorka tekstów zagra w przeszklonym studiu, samodzielnie produkując całe show.

Artystka swoimi filmami zyskała w internecie ogromną popularność. Ma ponad 85 tysięcy obserwatorów na Instagramie i 3,7 milionów polubień na TikToku.

— Faktycznie jest tak, że całe piosenki tworzę sama, każdy element. Pokazywałam to na TikToku najpierw zaczynając od coverów, potem już przez swoje piosenki. Pokazywałam i grałam po kolei każdą partię, grałam każdą partię. Wiadomo, że zwykle na koncertach ciężko jest zagrać jednocześnie wszystkie rzeczy, to też by troszkę ludzi znudziło, więc zwykle część rzeczy sobie przygotowuję wcześniej — powiedziała Sobotka.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorem jest Anywhere.pl i co ważne, koncert będzie streamowany w profilach społecznościowych portalu.

