Muzykolog Jan Popis o Konkursie Chopinowskim: chińscy wykonawcy podnoszą poprzeczkę Cyryl Skiba 29.04.2025 16:07 Chińscy wykonawcy podnoszą poprzeczkę — uważa muzykolog Jan Popis skomentował na półmetku przebieg eliminacji XIX Konkursu Chopinowskiego. W specjalnym programie Polskiego Radia RDC, nadawanym codziennie z Filharmonii Narodowej przez cały okres eliminacji, Popis podkreślił że chińscy artyści porażają wirtuozerią.

Muzykolog Jan Popis o Konkursie Chopinowskim: chińscy wykonawcy podnoszą poprzeczkę (autor: RDC)

Muzykolog Jan Popis skomentował na półmetku przebieg eliminacji XIX Konkursu Chopinowskiego. Jeden z najwybitniejszych znawców muzyki Fryderyka Chopina w rozmowie z Piotrem Majewskim podkreślił, że chińscy wykonawcy swoimi umiejętnościami podnoszą poprzeczkę konkursu.

— Powoli zaczynamy się przyzwyczaić do tego, że epatowanie wielką techniką, wielką precyzją, czymś co oszałamia w taki zewnętrzny sposób, zaczyna nas przekonywać w takim szerokim aspekcie, może nawet jeszcze bardziej statystycznym niż takim osobistym. Ale to jest ta fala, która rozpływa się bardzo wartko i bardzo szeroko. I tutaj nie ma „zmiłuj się” — mówił Jan Popis.



W eliminacjach na 163 muzyków z 28 krajów, jest aż 60 pochodzenia chińskiego. Jurorzy wybiorą ok. 80 pianistów. W eliminacjach występuje 10 Polaków.

Uczestników ocenia jury eliminacji w składzie: Wojciech Świtała, Ludmil Angelov, Nikolai Demidenko, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Marc Laforet, Alberto Nose, Piotr Paleczny (przewodniczący), Ewa Pobłocka oraz Katarzyna Popowa-Zydroń.

Eliminacje odbywają się do 4 maja w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie w dwóch sesjach - porannej od godz. 10 oraz popołudniowej od godz. 17.

Przesłuchania można oglądać także w transmisji na stronie konkursu oraz na Facebooku i oficjalnym kanale Instytutu Chopina na YouTube.

Koncert inauguracyjny XIX Konkursu Chopinowskiego odbędzie się 2 października w Warszawie. I etap zaplanowano na 3-7 października, II etap - na 9-12 października, a III etap - na 14-16 października. Finały odbędą się w dniach 18-20 października.

Specjalne studio konkursowe i audycje z Filharmonii Narodowej codziennie w Polskim Radiu RDC o godzinie 17:00 do 4 maja. Rozmowy i komentarze poprowadzą dla Państwa Piotr Majewski a także Nula Stankiewicz.

Czytaj też: Stroiciel fortepianów Jarosław Bednarski o pracy przy Konkursie Chopinowskim