Królowa elektropopu. Róisín Murphy zagra w Polsce Cyryl Skiba 20.03.2025 10:51 Festiwal Malta ogłosił kolejne gwiazdy, które wystąpią w czerwcu w Poznaniu. Koncerty irlandzkiej wokalistki Róisín Murphy, kanadyjskiej grupy BadBadNotGood, francuskiego zespołu L'Imperatrice oraz formacji bluesowo-soulowej The Teskey Brothers odbędą się w dniach 20-28 czerwca.

Róisín Murphy zagra w Polsce (autor: Róisín Murphy/FB)

Festiwal Malta odsłania kolejne karty. Dzisiaj ogłoszono koncerty irlandzkiej wokalistki, gwiazdy elektropopu Roisin Murphy (24 czerwca), kanadykskiej grupy BadBadNotGood, łączącej jazz, hip-hop i muzykę elektroniczną (25 czerwca) i francuskiej grupy synth-popowej L'Impératrice (23 czerwca). Będzie można też wysłuchać pierwszego występu w Polsce australijskiej formacji bluesowo-soulowej The Teskey Brothers (21 czerwca). Koncerty odbywać się będą w hali nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wcześniej poinformowano, że podczas tegorocznej odsłony Malta Festival wystąpi Tilda Swinton, laureatka Oscara i Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości, którą oglądać będzie można w spektaklu „Embodying Pasolini”. Performans, przygotowany z historykiem sztuki Olivierem Saillardem, jest hołdem dla włoskiego reżysera Piera Paola Pasoliniego.

Fenomen Róisín Murphy

Producentka Malta Festiwalu Justyna Czarna mówi, że koncerty Róisín Murphy to prawdziwe uczty muzyczne i rewie mody.

„Jest to już ikona elektropopu, ikona dobrej zabawy, jest to kwintesencja tego, czego oczekujemy od koncertów na żywo” — powiedziała Justyna Czarna. „Bawi się muzyką, bawi się formą, bawi się swoimi modowymi kreacjami i nieustannie porusza nas wszystkich do tańca podczas swoich występów na żywo” — dodaje producentka.

Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu, podkreśla, że to niezwykłe wyróżnienie dla Malty. Organizatorzy cieszą się, że przyjęła zaproszenie i będzie w tym roku muzyczną gwiazdą festiwalu.

To wyjątkowe wyróżnienie — jak mówi Agata Kołacz — gdyż fantastycznie przejmie modową pałeczkę po Tildzie Swinton i jej „Embodying Pasolini”.

Organizatorzy będą sukcesywnie informować o kolejnych gwiazdach muzycznych i teatralnych w swoich mediach społecznościowych i na stronie malta-festiwal.pl.

