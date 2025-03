Ariana Grande i Cynthia Erivo otworzyły Oscary 2025. Magiczny hołd dla „Wizard of Oz” Paweł Bobrowski 03.03.2025 11:31 97. ceremonia rozdania Oscarów rozpoczęła się w wielkim stylu. Na scenie Dolby Theatre w Los Angeles pojawiły się Ariana Grande i Cynthia Erivo, gwiazdy filmowej adaptacji „Wicked”. Artystki zaprezentowały porywające medley piosenek inspirowanych klasykami The Wizard.

Ariana Grande (autor: ALLISON DINNER/PAP/EPA)

Ariana Grande otworzyła występ podczas ceremonii rozdania Oscarów w olśniewającej, czerwonej sukni, nawiązującej do legendarnych rubinowych pantofelków.

Wykonała kultową balladę „Somewhere Over the Rainbow” z klasycznej wersji „The Wizard of Oz” z 1939 roku. Jej krystaliczny głos i pewność na scenie zrobiły wrażenie na widzach, a emocje unoszące się w powietrzu były niemal namacalne.

Po Grande na scenie pojawiła się Cynthia Erivo, ubrana w białą suknię ozdobioną fioletowymi kwiatami. Erivo zaprezentowała utwór „Home” z musicalu „The Wiz” z 1978 roku, oddając hołd Dianie Ross, która uczyniła tę piosenkę niezapomnianą. Jej interpretacja stopniowo nabierała mocy, a finał był prawdziwą eksplozją emocji.

Kulminacją występu było wspólne wykonanie „Defying Gravity” – ikonicznej piosenki z „Wicked”. Choć obie artystki zyskały uznanie publiczności, to Erivo stała się prawdziwą gwiazdą tego numeru. Jej głos, pełen pasji i niezwykłej kontroli, poruszył widownię do łez. Michelle Yeoh nie kryła wzruszenia, dyskretnie ocierając łzy

„Wicked” zdobyło w tym roku aż 10 nominacji do Oscara, w tym dla Cynthii Erivo jako najlepszej aktorki i Ariany Grande jako najlepszej aktorki drugoplanowej. Film, który pod koniec 2024 roku przebił „Mamma Mia!” jako najbardziej dochodową adaptację musicalu broadwayowskiego, kontynuuje swoją triumfalną drogę przez Hollywood.

