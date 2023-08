Zgłosił się na policję, gdy po wypadku zostawił rannych w aucie i uciekł. Jeden z poszkodowanych zmarł RDC 21.08.2023 21:43 W Ługach niedaleko Mławy 31-letni kierowca opla uderzył w drzewo, po czym wydostał się z auta i uciekł, pozostawiając dwóch rannych pasażerów. Młodszy z nich, 16-latek zmarł. Do wypadku doszło w niedzielę. W poniedziałek sprawca zgłosił się na policję. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia.

Tragiczny wypadek pod Mławą (autor: KPP w Mławie)

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w miejscowości Ługi, kierujący oplem 31-latek, jadąc w kierunku Szreńska, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Zaraz potem wydostał się z auta i uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając dwóch rannych pasażerów. Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie Anna Pawłowska.

Jak wyjaśniła, służby ratunkowe wezwali przypadkowi świadkowie zdarzenia, niestety jeden z poszkodowanych, 16-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, zmarł na miejscu wypadku/ Drugi pasażer, który został ranny, 46-latek, mieszkaniec tego samego powiatu, z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. W chwili przybycia na miejsce wypadku policji personalia kierowcy opla, który zbiegł, nie były znane.

– Zarządzono poszukiwania z wykorzystaniem psa tropiącego. W wyniku prowadzonych czynności ustalono ostatecznie tożsamość mężczyzny podejrzewanego o kierowanie pojazdem i ucieczkę z miejsca wypadku. To 31-letni mieszkaniec powiatu mławskiego – przekazała rzeczniczka mławskiej policji. Jak zaznaczyła, poszukiwany mężczyzna zgłosił się w poniedziałek rano do posterunku policji w Szreńsku.

– Trwają dalsze czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Sprawcy wypadku grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności – podkreśliła Pawłowska. Zastrzegła, iż nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji na temat wypadku, w tym powodów ucieczki z miejsca zdarzenia kierowcy opla. – Na razie to wstępny etap wyjaśniania okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia – zaznaczyła.

