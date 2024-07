Koń spacerowicz przechadza się ulicami gminy. Do domu wraca pod eskortą policji Iwona Rodziewicz-Ornoch 31.07.2024 18:11 W gminie Wieczfnia Kościelna powiecie mławskim od dłuższego czasu wstępuje problem z koniem, który spaceruje ulicami. Służby muszą podejmować interwencje w różnych miejscach, a następnie doprowadzić zwierzę do gospodarstwa, w którym mieszka.

Koń „spacerowicz” w Wieczfni Kościelnej (autor: Mariusz Gębala)

W Wieczfni Kościelnej jest problem z koniem „spacerowiczem”. Służby wielokrotnie są zmuszane podejmować wobec zwierzęcia interwencje, a następnie doprowadzać go do miejsca zamieszkania. Teraz koń pasł się przy szkole. Interweniowała straż pożarna.

– Strażacy potwierdzili, że koń znajduje się na placu przed szkołą podstawową w Wietrzni Kościelnej. Zwierzę za pomocą linki ratowniczej zostało odprowadzone do gospodarza. Ono tam raczej sobie spokojnie chodziło i można powiedzieć, wypasało się tam, gdzie miało pożywienie. Aczkolwiek było to też zwierzę wystraszone, nieprzyzwyczajone do tych warunków, żeby gdzieś pomiędzy samochodami po ulicy chodzić – przekazał Jacek Dryll z Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie.

Jak ustaliło Polskie Radio RDC, służby interweniowały w sprawie konia już blisko 10 razy. Wójt gminy Mariusz Gębala bardzo dobrze zna zwierzę.

– Sam go też parę razy widziałem i podejmowałem działania, to z policją, to ze strażą, żeby go po prostu doprowadzić do miejsca zamieszkania. Dlaczego chodził? No to problem właściciela, który będąc w stanie takim, a nie innym, na przykład nie domknął bramki. No bo koń nie przeskoczył sam przez płot. Koń wyszedł bramką, albo gdzieś przez dziurę w płocie. Gdyby właściciel się właściwie zachowywał, to nie byłoby problemu z koniem – ocenił.

W sprawie właściciela konia policja interweniowała w tym roku już 20 razy. Mężczyzna obecnie odbywa karę pozbawienia wolności. Jak dowiedziało się RDC – koń zostanie przewieziony do gospodarstwa w którym gmina ma umowę na przetrzymywanie i opiekę nad zwierzętami.

