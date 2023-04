Zorza polarna na Mazowszu coraz częściej? Kosmiczna prognoza w RDC [SPRAWDŹ] Natalia Rozbicka 24.04.2023 20:12 Przed nami cykl wyjątkowej aktywności Słońca. Zorze polarne mogą częściej pojawiać się nad Mazowszem, a jak przyznaje ekspertka z Centrum Badań Kosmiczny PAN, nie jest to częste zjawisko. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy prognozę kosmiczną na najbliższy czas.

Zorza polarna na Mazowszu (autor: Pexels)

Choć zorza polarna widziana z terenów województwa mazowieckiego nie jest częstym zjawiskiem, może się to zmienić.

Minionej nocy nad naszym regionem można było podziwiać świetlne zjawisko charakterystyczne np. dla Norwegii. Wszystko zaś zaczyna się Słońcu od burzy i wyrzucenia w stronę Ziemi wielu cząsteczek.

– Na skutek burz magnetycznych na słońcu, które wyrzucają w kierunku naszej planety ogromne ilości naładowanych cząsteczek. One z ogromną prędkością lecą w kierunku Ziemi, a gdy natrafią na atmosferę, wzbudzają cząsteczki wodoru i azotu, a my widzimy piękny spektakl w postaci kolorowych smug – mówi Roman Bukalski z radomskiej Astrobazy.

Teraz zaś jest bardzo dobry czas do podziwiania zorzy polarnej.

– Słońce teraz wchodzi w większą aktywność cyklu słonecznego. Trwa on jedenaście lat i w najbliższym czasie będziemy coraz bliżej jego maksimum, dzięki czemu będziemy mieć coraz więcej takich zjawisk. Jest duża szansa, że jeszcze będziemy mogli obserwować zorze na takich niskich szerokościach geograficznych – zauważa Helena Ciechowska z Centrum Badań Kosmicznych PAN Centrum Prognoz Heliogeofizycznych.

Pojawienie się zorzy jest zależne od burzy słonecznej. To właśnie ona daje szansę zobaczenia podniebnego widowiska, ale niesie też za sobą pewne konsekwencje.

– Takie burze na słońcu później zakłócają działanie na przykład GPS-ów i innych urządzeń. Mogą nawet zostać zniszczone. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej tworzy prognozy kosmiczne, dzięki którym możemy sprawdzić, jak to może wyglądać w najbliższym czasie. Wczoraj (niedziela 23 kwietnia – przyp. red.) mieliśmy burzę w kategorii od 1 do 5 na poziomie 5. Dziś zaś, patrząc na to, co ma się dziać w nocy, nad naszym krajem będzie niestety w graniach zera, więc szanse są minimalne – podaje Grzegorz Walijewski z IMGW.

Ponadto według prognoz ma być pochmurno i deszczowo, co dodatkowo utrudnia obserwacje zorzy polarnej.

W nocy z poniedziałku na wtorek strefa frontowa będzie się przemieszczała do centrum i na wschód, ale jeszcze na zachodzie też możliwe opady deszczu, więc w nocy w całej Polsce wystąpią opady.

